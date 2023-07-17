رویداد «فیلمساز آینده» در کرمانشاه در حال برگزاری است

علی حقیقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: رویداد «فیلمساز آینده» با هدف شناسایی و توانمندسازی نوجوانان علاقمند به فیلمسازی از سوی واحد هنرهای تصویری حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کرمانشاه برگزار شده است.
وی افزود: هدف از برگزاری این رویداد، پرورش نسل جدید و توانمند سازی هنرمندان کرمانشاهی است که در مسیر تولید آثار فاخر هنری در قالبهای فیلم کوتاه، مستند، ووکس پاپ، نماهنگ و … قرار میگیرند.
کارشناس هنرهای تصویری حوزه هنری کرمانشاه تصریح کرد: نوجوانان مستعد کرمانشاهی، در این رویداد با فراگرفتن ایده پردازی، تصویربرداری و تدوین در کلاسها و کارگاهها، اولین قدم در جهت فیلمساز شدن را برمی دارند.
حقیقی بیان کرد: در نخستین روز این دوره آموزشی پس از آئین افتتاحیه، کارگاههای ایده پردازی و انتقال تجربه توسط بنیامنین ایثاری کارگردان کرمانشاهی تشکیل شد.
ایستگاه اول رویداد آموزشی «فیلمساز آینده» به میزبانی حوزه هنری استان کرمانشاه از روز جمعه ۲۶ تیرماه آغاز شده و تا ۱۶ مردادماه ۱۴۰۲ طی ۶ روز آموزش فشرده خاتمه خواهد یافت.
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