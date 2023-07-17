صعود دختران تکواندوکار کردستانی به لیگ برتر نونهالان کشور

آمنه غلام ویسی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هفدهمین دوره رقابتهای لیگ نونهالان دختران منطقه چهار کشور تحت عنوان جام شکوفهها، یادواره شهدای دانش آموز به میزبانی استان ایلام برگزار شد.
وی افزود: تیم تکواندو بانوان رده سنی نونهالان مریوان با نام «کوردیش آید مریوان» به عنوان نماینده استان کردستان در این دوره از رقابتها حضور پیدا کرد.
غلام ویسی خاطرنشان کرد: نماینده کردستان در رقابتهای تکواندو دختران منطقه چهار کشور با تیمهای هیئت تکواندو ایلام، هیئت تکواندو شهرستان بهار، تیم نونهالان دختر هیئت تکواندو خرمآباد، هیئت تکواندو استان مرکزی و هیئت تکواندو دختران لرستان هم گروه بود و مسابقات این گروه به میزبانی ایلام برگزار شد.
وی افزود: تیمهای لرستان، کوردیش آید مریوان و ایلام به ترتیب عناوین اول تا سوم هفدهمین دوره مسابقات لیگ تکواندو نونهالان باشگاههای کشور منطقه چهار جام شکوفهها یادواره شهدای دانش آموز را کسب کردند.
سرپرست ورزش و جوانان کردستان اظهار کرد: «نسیبه شهبازی» سرمربی تیم کردستان بود و «هیرو رجبی» و «سیران نصیری» به عنوان مربی و «ژاله بارخدا» در کسوت سرپرست در کنار نونهالان استان کردستان حضور پیدا کردند.
غلام ویسی خاطرنشان کرد: مسابقات تکواندو لیگ مناطق کشور در پنج منطقه مختلف برگزار شد و استان کردستان در منطقه چهار این رقابتها قرار گرفته بود.
وی افزود: با اعلام فدراسیون تکواندو تیمهای اول و دوم هر منطقه به رقابتهای لیگ برتر کشور راه پیدا میکنند.
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