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۲۷ تیر ۱۴۰۲، ۸:۴۷

فرماندار زاهدان خطاب به اعضای هیئت‌های مذهبی:

تبعیت از مصوبات شورای تأمین را جدی بگیرید

تبعیت از مصوبات شورای تأمین را جدی بگیرید

زاهدان- فرماندار زاهدان گفت: هیئت‌های مذهبی و هیئت امنای مساجد در زاهدان بیش از گذشته در ایام محرم امسال، تابع مصوبات شورای تأمین باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوذر مهدی نخعی شامگاه دوشنبه در نشست اعضای شورای تأمین زاهدان که با حضور تعدادی از اعضای هیئت‌های مذهبی و هیئت امنای مساجد و جمعی از اعضای شورای عالی و شورای هیئات مذهبی زاهدان و سیستان و بلوچستان در محل سالن اجتماعات تبلیغات اسلامی استان برگزار شد، گفت: همه دغدغه اعضای شورای تأمین زاهدان هرچه پرشور برگزار شدن برنامه‌های محرم الحرام پیش رو است.

وی خاطر نشان کرد: هیئت‌های مذهبی و مساجد همواره ثابت کرده‌اند در همه جا پیشرو هستند چه در کمک در ایام اوج بیماری کرونا، چه در کارهای جهادی و فرهنگی و چه در مسائل دیگر، همیشه پای کار بوده و هستند و این مسئله توقع ما را از آن‌ها بالا می‌برد.

فرماندار زاهدان تاکید کرد: وقتی اعلام می‌شود تابع مصوبات شورای تأمین باشید، این موضوع سختگیری و محدودیت نیست، تمام تلاش، هرچه باشکوه برگزار شدن برنامه‌های محرم الحرام است، برنامه دسته‌روی براساس مصوبات شورای تأمین در زاهدان از پنجم محرم برگزار خواهد شد و ساعت برگزاری برنامه‌ها نیز به زودی اعلام می‌شود، نباید خارج از این ساعت اعلام شده، هیئتی به فعالیت بپردازد.

کد مطلب 5839431

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