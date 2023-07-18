به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا یاوری ملی پوش شنا ایران است که به منظور تحصیل در آمریکا به سر می برد. این شناگر ایرانی اخیرا در مسابقات رسمی آمریکا با عنوان «جام اسپیدو» شرکت کرده و موفق به جابه جایی رکوردهای ملی شده است.

۱۰۰ متر کرال سینه و ۲۰۰ متر آزاد دو ماده ای هستند که یاوری با رقابت در آنها، رکوردهای ملی جدید را به نام خود ثبت کرده است.

این ملی پوش شنا ایران در ماده ۱۰۰ متر کرال سینه رکورد ۵۰ ثانیه و ۵۶ صدم ثانیه را ثبت کرده است. رکورد قبلی این ماده با زمان ۵۰ ثانیه و ۷۰ صدم ثانیه در اختیار سامیار عبدلی بود.

در ماده ۲۰۰ متر آزاد هم یاوری رکورد یک دقیقه و ۵۰ ثانیه و ۷۱ صدم ثانیه را به ثبت رسانده است. پیش از این رکورد این ماده در اختیار متین سهران با زمان یک دقیقه و ۵۱ ثانیه و ۸۶ صدم ثانیه بود.

البته رکوردهای جدید ثبت شده توسط علیرضا یاوری باید توسط فدراسیون جهانی شنا (فینا) تایید نهایی شوند تا ثبت رسمی شده و ملاک عمل قرار بگیرد. فینا هنوز این تاییدیه را اعلام نکرده است.

علیرضا یاوری از ملی پوشان شنا ایران است که در بازی های کشورهای اسلامی (قونیه ترکیه) در ماده ۴ در ۱۰۰ متر آزاد تیمی صاحب مدال برنز شد.