به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی فدراسیون بوکس صبح امروز سه‌شنبه (۲۷ تیر) به ریاست سید محمد پولادگر معاون توسعه و قهرمانی وزارت ورزش در آکادمی ملی المپیک برگزار شد و رئیس جدید مشخص شد.

در این مجمع محمد ستارپور، سیامک صالحی، روح الله حسینی و ناصر طالبی برای پست ریاست شرکت کرده بودند. محمد ستارپور و سیامک صالحی، پیش از شروع مجمع به صورت مکتوب به نفع حسینی انصراف خود را اعلام کردند.

در ادامه ناصر طالبی هم با ایستادن در جایگاه نامزدها برای ارائه برنامه خود، به نفع حسینی از حضور در انتخابات انصراف داد.

بنابراین این مجمع تنها با یک نامزد برگزار شد که در پایان رأی‌گیری سید روح‌الله حسینی با کسب ۴۱ رأی از ۴۲ رای ماخوذه برای چهار سال به عنوان رئیس فدراسیون بوکس انتخاب شد.

پس از پناهندگی حسین ثوری رئیس سابق فدراسیون، با برگزاری مجمع فوق‌العاده روح‌الله حسینی به عنوان سرپرست فدراسیون هم انتخاب شده بود.