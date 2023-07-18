تصادف سه خودرو ۱۳ مصدوم و یک کشته بر جا گذاشت

احمد دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساعت ۵:۴۶ صبح امروز در اثر برخورد وانت مزدا با مینی‌بوس و اتوبوس و واژگونی مینی‌بوس حامل کارگران، ۱۳ نفر مصدوم شدند و یک نفر جان خود را از دست داد.

وی عنوان کرد: این حادثه در محور زارچ - اشکذر، قبل از پلیس راه استان رخ داد.

دهقان ادامه داد: پس از اعلام حادثه به اورژانس و هلال احمر، پنج آمبولانس و یک کد امداد هلال احمر به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس اورژانس استان یزد ادامه داد: مصدومان این حادثه ۱۲ مصدوم از مینی‌بوس، یک مصدوم از اتوبوس (راننده اتوبوس) و یک فوتی نیز راننده وانت هستند.

دهقان یادآور شد: شخص فوت شده، یک آقای ۷۲ ساله و از اهالی نصرآباد تفت است.

وی عنوان کرد: ۱۲ مصدوم حادثه به مراکز درمانی از جمله بیمارستان شهید رهنمون یزد و بیمارستان افشار یزد منتقل شدند و یک مصدوم نیز به صورت سرپایی در صحنه حادثه درمان شد.

دهقان بیان کرد: علت وقوع حادثه توسط پلیس در دست بررسی است.