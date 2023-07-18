پایان سفر رئیس جمهوربه کهگیلویه وبویراحمد/رئیسی راهی تهران شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله ابراهیم رئیسی و هیئت همراه صبح روز دوشنبه وارد یاسوج شدند و مورد استقبال مردم، مسئولان و خانواده شهدا قرار گرفته و سپس راهی دشت سقاوه شهرستان مارگون شده و با عشایر دیدار کردند.

در ادامه سفر، رئیس جمهور به شهرستان گچساران سفر کرده و سد چم شیر و پتروشیمی گچساران را افتتاح کردند.

سپس به یاسوج آمده و کارخانه قند یاسوج را افتتاح و در ورزشگاه تختی این شهر با مردم دیدار داشتند.

آخرین برنامه رئیس جمهور در شب گشته نشست با فعالان اقتصادی و برگزاری شورای برنامه ریزی و توسعه کهگیلویه و بویراحمد بود.

ایشان صبح امروز جاده ملی چاتاوه- دهدشت را افتتاح و سپس به بهمئی رفته و بیمارستان ۳۲ تختخوابی این شهرستان را افتتاح کرده و در جمع مردم در مصلای شهر حضور یافت.