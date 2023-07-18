به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یوسف جمالی صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به سوم محرم سالروز شهادت آیت الله حاج شیخ ابوتراب عاشوری اظهار داشت: شهید عاشوری پرچمدار نهضت انقلاب اسلامی در استان بوشهر بود که در این مسیر تلاش‌های فراوانی کرد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر بیان داشت: شهید عاشوری باید به عنوان یک الگو به نوجوانان و جوانان معرفی شود و تلاش کنیم تا چهره علمی و اندیشه‌های این عالم بزرگ در جامعه دانشگاهی بیشتر شناخته شود.

وی بیان داشت: مراسم بزرگداشت چهل و پنجمین سالگرد شهادت آیت الله حاج شیخ ابوتراب عاشوری جمعه ۳۰ تیرماه مصادف با سوم محرم ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه در مسجد ولی عصر (عج) چغادک برگزار می‌شود.

حجت الاسلام جمالی ادامه داد: این مراسم با حضور اقشار مختلف و مسئولین استانی و شهرستانی و سخرانی حجت الاسلام والمسلمین محمدی شاهرودی رئیس سازمان بسیج طلاب و امور روحانیون کشور می‌باشد.