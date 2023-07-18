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۲۷ تیر ۱۴۰۲، ۹:۴۷

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی بوشهر:

مراسم بزرگداشت «شهید عاشوری» در چغادک برگزار می‌شود

مراسم بزرگداشت «شهید عاشوری» در چغادک برگزار می‌شود

بوشهر- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر گفت: مراسم بزرگداشت شهید عاشوری در چغادک استان بوشهر برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یوسف جمالی صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به سوم محرم سالروز شهادت آیت الله حاج شیخ ابوتراب عاشوری اظهار داشت: شهید عاشوری پرچمدار نهضت انقلاب اسلامی در استان بوشهر بود که در این مسیر تلاش‌های فراوانی کرد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر بیان داشت: شهید عاشوری باید به عنوان یک الگو به نوجوانان و جوانان معرفی شود و تلاش کنیم تا چهره علمی و اندیشه‌های این عالم بزرگ در جامعه دانشگاهی بیشتر شناخته شود.

وی بیان داشت: مراسم بزرگداشت چهل و پنجمین سالگرد شهادت آیت الله حاج شیخ ابوتراب عاشوری جمعه ۳۰ تیرماه مصادف با سوم محرم ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه در مسجد ولی عصر (عج) چغادک برگزار می‌شود.

حجت الاسلام جمالی ادامه داد: این مراسم با حضور اقشار مختلف و مسئولین استانی و شهرستانی و سخرانی حجت الاسلام والمسلمین محمدی شاهرودی رئیس سازمان بسیج طلاب و امور روحانیون کشور می‌باشد.

کد مطلب 5839552

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