«نقش ایرانسل در تحول دیجیتال صنایع» بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایرانسل، نخستین همایش فرصتهای ایران در عصر دیجیتال (IDEAS01)، با هدف ایجاد فضای هماندیشی، تبادل نظر و اندیشه و شناسایی فرصتهای پیشرو میان بازیگران سنتی و بزرگ، تازهواردهای دیجیتال، شرکتهای فناور، رگولاتور و محققان، تا پایان امروز ۲۶ تیر ۱۴۰۲، در مرکز همایشهای بینالمللی برج میلاد تهران در حال برگزاری است تا اندیشمندان درباره ورود به عصر دیجیتال و اقتصاد نوپدید دیجیتال کشور، به بحث و هماندیشی بپردازند.
صبح امروز در دومین و آخرین روز این همایش، نشستی با موضوع «تحول دیجیتال در سازمانهای بزرگ»، با حضور دکتر علی عبدالهی مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک، دکتر فرشاد فاطمی عضو هیئت علمی دانشگاه شریف، مهندس محسن یوسفپور مدیرکل کسبوکار سازمانی ایرانسل، دکتر علی زواشکیانی مدیرعامل شرکت پمکو و معاون مدیرعامل فناپ در بخش فناوری، مهندس حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل سابق شرکت فولاد مبارکه و دکتر محمودرضا حقیفام معاون پژوهش و فناوری مپنا برگزار شد.
در این نشست فعالان حوزه بانکی، صنایع و اپراتورها با تأکید بر توجه به منابع انسانی در تحول دیجیتال، ایجاد یکپارچگی و تدوین برنامههایی ویژه حوزه ICT و بهرهگیری از تمام تکنولوژیها، این عوامل را در افزایش بهرهوری تحول دیجیتال در کشور مؤثر دانستند.
مدیرکل کسبوکار سازمانی ایرانسل نیز در این نشست با تشریح اقدامات ایرانسل برای تحقق تحول دیجیتال در سازمانها و صنایع گفت: ایرانسل برای تحول دیجیتال درون سازمانی، ابتدا از سال ۱۳۹۸ و با شروع کرونا مسیر را آغاز کرد و یکسال بعد با توجه به تجربیاتی که در این راه به دست آورد، آن را در سایر صنایع از جمله صنعت فولاد پیادهسازی کرد.
یوسفپور در ادامه افزود: اپراتورها در دنیا به دلیل زیرساختهایی که دارند از جمله اتصال (CONNECTIVITY) و امنیت اطلاعات (CYBER SECURITY)، در پروژههای بزرگ تحول دیجیتال نقشآفرینی کرده و از ارکان اصلی آن هستند. با همین الگو، ایرانسل از سال ۱۳۹۹ مشارکت در اجرای طرح تحول دیجیتال را با شرکت فولاد مبارکه، به عنوان اولین تجربه اصلی آغاز کرد و توانست سبدی از خدمات و محصولات را از جمله نصب و راهاندازی اولین سایت صنعتی نسل پنجم (5G) ایران و ایرانسل، ایجاد زیرساختهای مورد نیاز برای ایجاد و توسعه «کارخانه متصل»، پیادهسازی سرویس شبکه امن همراه ایرانسل (APN) و پیادهسازی سرویس موبایل سازمانی (MVPN)، پیادهسازی و اجرای پروژههای متعدد در حوزهی لجستیک هوشمند و… در اختیار این صنعت بزرگ قرار دهد.
نخستین همایش فرصتهای ایران در عصر دیجیتال (IDEAS01) از ۲۵ تیر ۱۴۰۲، به منظور شناخت چالشها، راهکارها و نیازهای کسبوکارها در بازارهای جدید، در سالن همایشهای بینالمللی برج میلاد تهران در حال برگزاری است که عصر امروز ۲۶ تیر، به کار خود پایان میدهد.
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