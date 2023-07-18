به گزارش خبرگزاری مهر، رضا اسماعیلی اظهار کرد: از حدود ساعت ۵ صبح گردوخاک گسترده آسمان مشهد را در برگرفته و هم‌اکنون شاخص لحظه‌ای کیفیت هوا ۱۸۸ و در وضعیت ناسالم برای همه افراد است و این شاخص تا ساعات آینده روند افزایشی خواهد داشت.

رئیس مرکز پایش آلاینده‌های زیست‌محیطی شهرداری مشهد گفت: این وضعیت ناشی از سامانه ناپایدار شمال غرب استان است که با توجه به خشکسالی گسترده امسال توده‌های گردوخاک جنوب و جنوب غرب خراسان را به مشهد آورده است.

وی گفت: غلظت ذرات معلق نیز حدود ۲۲۰ میکروگرم بر مترمکعب بوده که حدود ۷ برابر سطح استاندارد است. این غلظت نیز طی ساعات آینده افزایش خواهد داشت.

اسماعیلی گفت: با توجه به افزایش شدت آلایندگی در ساعات آینده و خطر بیماری‌های تنفسی، از شهروندان درخواست می‌شود تا حدالامکان از حضور در فضای باز خودداری کنند.