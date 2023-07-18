به گزارش خبرنگار مهر، وحید نیک روش صبح سهشنبه در بیست و دومین نشست مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر بوشهر اظهار داشت: آموزش پرورش و دانشگاه منشأ پژوهش هستند.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه در شهرداری ردیف اعتباری برای فعالیتهای پژوهشی داریم از ظرفیتهای دانش آموزان نخبه در حوزه پژوهش مرتبط با حوزه شهری حمایت میکنیم.
رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر بیان کرد: شورا و شهرداری در حوزه سخت افزار و نرم افزار در راستای ارتقای ظرفیتهای علمی دانش آموزان بوشهری آماده همکاری با آموزش و پرورش است.
بیست و دومین نشست مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر بوشهر با حضور مدیرکل سازمان آموزش و پرورش استان، مدیر آموزش و پرورش شهرستان بوشهر و مدیر پژوهش سرای شهید خوشبخت برگزار شد.
دستور کار این نشست تعامل مدیریت شهری و آموزش و پرورش در حوزه پژوهش بود.
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