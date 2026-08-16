https://mehrnews.com/x3cPBH ۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۳:۱۵ کد مطلب 6918686 استانها گلستان استانها گلستان ۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۳:۱۵ رامیان بار دیگر شاهد حضور شبانه مردم شد رامیان-مردم رامیان در ادامه حضورهای شبانه خود، با تجمع در سطح شهر بر همبستگی و ایستادگی خود تأکید کردند. دریافت 18 MB کد مطلب 6918686 کپی شد مطالب مرتبط بازگشت حماسی مصدق به قدرت،کینه شاه و دربار علیه دولت ملی را تعمیق کرد مردم ارومیه در حمایت از رهبری و انقلاب میدانداری میکنند خبرنگاران، روایتگر ظرفیتهای پنهان گلستان باشند نمایش اقتدار و ایستادگی مردم سلماس در حمایت از وطن میدان داری مردم دیار آفتاب در یکصد و شصت ونهمین شب شکوه حضور مردم خمین در یکصد و شصت و نهمین شب بیعت با رهبری تبیین نقش حلقههای میانی در تحقق خونخواهی برچسبها گلستان رامیان تجمع مردمی
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