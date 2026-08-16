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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۳:۱۵

رامیان بار دیگر شاهد حضور شبانه مردم شد

رامیان بار دیگر شاهد حضور شبانه مردم شد

رامیان-مردم رامیان در ادامه حضورهای شبانه خود، با تجمع در سطح شهر بر همبستگی و ایستادگی خود تأکید کردند.

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کد مطلب 6918686

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