https://mehrnews.com/x3cPBJ ۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۳:۱۶ کد مطلب 6918687 استانها گلستان استانها گلستان ۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۳:۱۶ شهروندان کردکوی پای کار انقلاب کردکوی- تجمع شبانه مردم کردکوی با حضور جمعی از شهروندان برگزار شد. دریافت 10 MB کد مطلب 6918687 کپی شد مطالب مرتبط مردم ارومیه در حمایت از رهبری و انقلاب میدانداری میکنند خبرنگاران، روایتگر ظرفیتهای پنهان گلستان باشند نمایش اقتدار و ایستادگی مردم سلماس در حمایت از وطن ضرورت تبیین منظومه فکری رهبر شهید برای تقویت ظرفیتهای نسل جوان میدان داری مردم دیار آفتاب در یکصد و شصت ونهمین شب شکوه حضور مردم خمین در یکصد و شصت و نهمین شب بیعت با رهبری تبیین نقش حلقههای میانی در تحقق خونخواهی برچسبها گلستان کردکوی تجمع مردمی
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