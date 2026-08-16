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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۳:۱۶

شهروندان کردکوی پای کار انقلاب

شهروندان کردکوی پای کار انقلاب

کردکوی- تجمع شبانه مردم کردکوی با حضور جمعی از شهروندان برگزار شد.

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کد مطلب 6918687

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