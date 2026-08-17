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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۳:۳۸

هراس محافل صهیونیستی از توسعه جبهه مقاومت حماس در جنوب لبنان

هراس محافل صهیونیستی از توسعه جبهه مقاومت حماس در جنوب لبنان

یک پژوهشکده صهیونیستی در تحلیلی از روند روبه‌رشد هماهنگی میان حماس و حزب‌الله لبنان، از شکل‌گیری نیروی رزمی ۲ هزار نفره مقاومت برای مقابله با اشغالگران ابراز نگرانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، مرکز موسوم به مطالعات اطلاعاتی و امنیتی رژیم صهیونیستی در تحلیلی با استناد به اسناد ادعایی ارتش اشغالگر، به بررسی روند روبه‌گسترش توانمندی‌ها و ساختار نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در جبهه لبنان پرداخت و از تقویت پیوند راهبردی میان گروه‌های محور مقاومت ابراز نگرانی کرد.

در بخشی از این گزارش با اشاره به راه‌اندازی اتاق عملیات مشترک در جریان نبرد «سیف‌القدس» (۲۰۲۱) آمده است: پس از این نبرد و با پیگیری‌های شهید یحیی سنوار، طرح سازماندهی نیروی رزمی متشکل از ۲ هزار مجاهد حماس برای همکاری میدانی با یگان ویژه «رضوان» حزب‌الله تدوین شد. این ساختار پس از عملیات تاریخی «طوفان‌الاقصی» نیز با انجام ده‌ها عملیات موشکی و رزمی علیه مواضع صهیونیست‌ها در شمال فلسطین اشغالی نقش‌آفرینی کرد.

کارشناسان این مرکز صهیونیستی همچنین با اذعان به محبوبیت و نفوذ گسترده حماس در میان ساکنان اردوگاه‌های فلسطینی لبنان، ایجاد فشار برای محدودسازی این جنبش را هدفی جهت تضعیف جبهه‌های پشتیبان مقاومت و خدمت به امنیت رژیم اشغالگر قدس ارزیابی کرده‌اند.

کد مطلب 6918688

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