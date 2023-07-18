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۲۷ تیر ۱۴۰۲، ۱۰:۲۵

سرپرست جدید اداره کتابخانه‌های عمومی چهارباغ معارفه شد

سرپرست جدید اداره کتابخانه‌های عمومی چهارباغ معارفه شد

چهارباغ- «فاطمه کیوانی» به عنوان سرپرست جدید اداره کتابخانه‌های عمومی چهارباغ معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه‌شنبه طی مراسمی در حاشیه جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی چهارباغ از تلاش‌های رؤیا عظیمی احمدآبادی، رئیس پیشین کتابخانه‌های عمومی چهارباغ تقدیر و فاطمه کیوانی به عنوان سرپرست جدید این اداره معارفه شد.

علی معدنی‌پور، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان البرز در این مراسم با قدردانی از حمایت‌های امام جمعه و فرماندار شهرستان چهارباغ و مسئولین این شهرستان در توسعه و ترویج کتابخوانی اظهار کرد: سرپرست جدید اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان چهارباغ از نیروهای کارآمد و با تجربه کتابخانه‌های عمومی استان است.

وی بیان کرد: امیدواریم سرپرست جدید اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان چهارباغ با حمایت مسئولان در جهت پیشبرد اهداف نهاد کتابخانه‌های عمومی گام بردارد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان البرز تصریح کرد: ترویج کتاب‌خوانی به عنوان مهمترین هدف ما باید در این شهرستان تحقق یابد و در این راستا زیرساخت‌های لازم نیز باید فراهم شود که این امر کمک مسئولان را می‌طلبد.

وی متذکر شد: بدون شک ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی با افزایش آگاهی مردم می‌تواند منجر به کاهش آسیب‌های اجتماعی شود، بنابراین از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

کد مطلب 5839610

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