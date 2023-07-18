به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه‌شنبه طی مراسمی در حاشیه جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی چهارباغ از تلاش‌های رؤیا عظیمی احمدآبادی، رئیس پیشین کتابخانه‌های عمومی چهارباغ تقدیر و فاطمه کیوانی به عنوان سرپرست جدید این اداره معارفه شد.

علی معدنی‌پور، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان البرز در این مراسم با قدردانی از حمایت‌های امام جمعه و فرماندار شهرستان چهارباغ و مسئولین این شهرستان در توسعه و ترویج کتابخوانی اظهار کرد: سرپرست جدید اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان چهارباغ از نیروهای کارآمد و با تجربه کتابخانه‌های عمومی استان است.

وی بیان کرد: امیدواریم سرپرست جدید اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان چهارباغ با حمایت مسئولان در جهت پیشبرد اهداف نهاد کتابخانه‌های عمومی گام بردارد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان البرز تصریح کرد: ترویج کتاب‌خوانی به عنوان مهمترین هدف ما باید در این شهرستان تحقق یابد و در این راستا زیرساخت‌های لازم نیز باید فراهم شود که این امر کمک مسئولان را می‌طلبد.

وی متذکر شد: بدون شک ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی با افزایش آگاهی مردم می‌تواند منجر به کاهش آسیب‌های اجتماعی شود، بنابراین از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.