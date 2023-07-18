به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا البرزی صبح سه شنبه در مراسم جشن پاکی تعدادی از بانوان رهایی یافته از دام اعتیاد با حضور در یکی از مراکز تحت پوشش بهزیستی در شهر مهستان برگزار شد، با گرامیداشت هفته بهزیستی اظهار کرد: کار در حوزه بهزیستی، کار با ارزشی است که به صورت صادقانه و خالصانه در خدمت به آسیبدیدگان جامعه انجام میشود.
وی با اشاره به بازپروری بانوان حاضر در این مراکز افزود: در این مراکز علاوه بر بازتوانی جسمی بیماران باید در حوزههای عقیدتی و ایجاد انگیزه و اراده برای ترک و رهایی دائمی از دام اعتیاد تبیین و روشنگری شود.
فرماندار شهرستان ساوجبلاغ تصریح کرد: تلاش کارشناسان در این حوزه برای برگرداندن افراد به جامعه مؤثر است و باید از ظرفیت کارشناسان در حوزههای مختلف در این بخش استفاده کرد.
در پایان این مراسم، جشن پاکی تعدادی از رها یافتگان به صورت نمادین اجرا شد.
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