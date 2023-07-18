به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی، در جلسه کمیته حمایت قضائی از سرمایه‌گذاری با موضوع نحوه واگذاری و بررسی نحوه اقاله بدهی‌های شرکت ذوب آهن ارومیه، با اشاره به تعیین تکلیف بدهی‌ها و انتقال مالکیت شرکت فولاد (ذوب آهن) ارومیه، اظهار کرد: شرکت ذوب آهن ارومیه ظرفیت بسیار ارزشمندی در این منطقه بود که در پیک کاری خود بالغ بر ۶۰۰ نفر نیروی کار در زمینه صنایع فولادی فعالیت داشت.

وی افزود: این شرکت به دلیل فوت مالک، اختلافات به وجود آمده و به علت عدم توان پرداخت تسهیلات اعطایی بانک‌ها در مرحله تکمیل متوقف و تأسیسات و دستگاه‌های آن بر زمین مانده و در حال از بین رفتن بود.

عتباتی گفت: با ورود دستگاه قضا، در قالب واگذاری این واحد، اشخاص واجد صلاحیت و سرمایه گذار تعیین و با کسب مجوزهای قانونی از سیستم بانکی و با همکاری وراث مالک کارخانه، ۵۴۰ میلیارد تومان بدهی سیستم بانکی تصفیه و این واحد تولیدی از توقیف خارج و به یک مجموعه کار آفرین واگذار می‌شود.