به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد حسین حمیدی رئیس پلیس راهور تهران بزرگ رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ گفت: ضمن عرض تسلیت به مناسبت آغاز ماه محرم و درخواست التماس دعا از شهروندان تهرانی باید بگویم افتخار دارم به همراه همکارانم در پلیس راهور تهران بزرگ در دهه اول محرم و در تمام شب‌های عزاداری با آماده باش صد درصد در کنار دسته جات و هیئات عزاداری باشیم، تا ضمن تسهیل در تردد عزاداران حسینی علیه السلام در نظم بخشیدن به تردد پارک خودروهای عزاداران و … تلاشی دوچندان داشته باشیم.

سردار حمیدی توصیه کرد: از مدیران محترم هیئات تقاضا دارم با همکاران من هماهنگی و همکاری ۱۰۰ درصدی داشته باشند تا در کمال نظم و آرامش از فیوضات این شب‌های عزیز همگی مستفیض شویم.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ در ادامه خطاب به عزاداران حسینی (ع) افزود: پوشش پلاک و گل مالی بر روی پلاک غیرقانونی است و البته بغل نویسی‌ها و شیشه نویسی‌های خودروها باید به صورتی باشد که داخل خودرو دید کامل را داشته باشد در غیر این صورت طبیعتاً همکاران من تذکر و برخورد خواهند داشت.

سردار حمیدی گفت: ایستگاه‌های صلواتی باید جانمایی مناسبی داشته باشند و عامل ترافیک یا سد معابر نباشند خواهش می‌کنم در نصب داربست‌ها و ایستگاه‌های صلواتی هم با همکاران من مستقر در مناطق مشورت و همراهی داشته باشند تا مزاحمت ترافیکی در معابر تهران ایجاد نگردد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اظهار داشت: در این شب‌ها که عزاداران با پوشش تیره در حال تردد هستند و تاریکی شب میدان دید رانندگان را کمتر می‌کند باید دقت و توجه در دیدن و دیده شدن از سوی همه افزایش یابد تا شاهد حوادثی ناگوار نباشیم.

سردار محمد حسین حمیدی در پایان گفت: از همشهریان عزیز می‌خواهم از پارک در محل‌های ممنوع اطراف مساجد و تکایا جدا خودداری فرمایند. پارک دوبل و هرگونه توقف در محل ممنوع با برخورد همکاران من با هدف نظم و تسهیل تردد عزاداران حسینی (ع) مواجه خواهد شد.

و در پایان باید بگویم بعد از پایان مراسم که گاهی تا پاسی از شب به طول می‌انجامد باید تا منزل با تمرکز کامل رانندگی کنید و از سرعت غیر مجاز در معابر خلوت شبانه تهران خودداری گردد. امیدوار هستم در این شب‌های عزیز همه هموطنان عزیزم ظل توجهات سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام از عزاداری‌ها بهره لازم را ببرند.