خبرگزاری مهر، سرویس بین الملل: حزب الله لبنان به تازگی به مناسبت هفدهمین سالگرد جنگ ۳۳ روزه، با انتشار یک کلیپ، هشدار شدیداللحنی را خطاب به سران رژیم صهیونیستی مطرح کرده است. این کلیپ حزب الله لبنان که در آن، رزمندگان با حمله زمینی به اراضی اشغالی، مواضع دشمن را منهدم کرده و پرچم حزب الله را بر روی ویرانه‌های این مواضع برافراشته می‌کنند، مورد توجه تحلیلگران قرار گرفته است.

«عبدالباری عطوان» تحلیلگر مطرح جهان عرب در سرمقاله خود در روزنامه رأی الیوم نوشت: من کلیپ ویدئویی حزب الله لبنان در خصوص حمله به مواضع رژیم صهیونیستی و نابودی این مواضع را دیدم. این کلیپ با عنوان «لا غالب لکم» بسیار با دقت تهیه شده و بیانگر وجود یک طرح جدید نزد نیروهای مقاومت لبنان برای تقویت قدرت بازدارندگی آنها در نبردهای آتی به ویژه انتقال از مرحله دفاع به مرحله حمله، افزایش سطح آمادگی این نیروها و به دست گرفتن ابتکار عمل در میادین نبرد است.

پیام شفاف این کلیپ که تمام لحظات آن با دقت خاصی تدوین شده، خطاب به ژنرال‌های ارتش رژیم صهیونیستی، این است که مغزهای فعالی، این جنگ روانی را مدیریت می‌کند. نیروهای رزمی در بالاترین سطح از آمادگی، اعلام می‌کنند که هدف از نبرد آتی، فقط شلیک موشک به اراضی اشغالی نیست بلکه در آن، شاهد حمله زمینی، آزادسازی الجلیل و کشتار و اسارت تعداد زیادی از نظامیان صهیونیست، خواهیم بود و چه بسا این نیروها خود را به قلب تل آویو برسانند.

این حمله زمینی از طریق کانال‌های سری زیرزمینی با حمایت صدها هزار موشک و پهپاد روی زمین، صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر حمله به اراضی اشغالی از زیرزمین و هوا، انجام می‌شود. تصمیم جنگ و صلح دیگر در دست رژیم صهیونیستی نیست و این، حزب الله و نیروهای همپیمان هستند که با اتحاد میادین نبرد، یک تحول گسترده نظامی ایجاد کرده‌اند که وحشت به دل ژنرال‌های صهیونیست انداخته و خواب را از چشمان آنها ربوده است.

روزنامه القدس العربی به اقدام رژیم صهیونیستی در قبال مراکش اشاره کرد و نوشت: دفتر پادشاهی مراکش اعلام کرد که تل آویو حاکمیت مراکش بر صحرای غربی را به رسمیت شناخته و ارتش رژیم صهیونیستی نیز یک وابسته نظامی در این کشور تعیین کرده است. مراکش صحرای غربی را قلمرو خود می‌داند، اما جبهه پولیساریو مورد حمایت الجزایر خواهان یک کشور مستقل در آنجا است.

این در حالیست که مردم مراکش پیشتر با برگزاری تظاهرات گسترده در نقاط مختلف این کشور مخالفت قاطعانه خود را با اقدام دولت رباط در عادی سازی روابط با صهیونیست‌ها اعلام کرده بودند.

روزنامه العربی الجدید به با تیتر «وزیر خارجه عمان در تهران: همگرایی به سمت راه کارهای حل چالشهای منطقه» نوشت: وزیر خارجه ایران در کنفرانس خبری مشترک خود با همتای عمانی تاکید کرد که تهران برای گسترش روابط با کشورهای همسایه بر پایه احترام متقابل و حل مشکلات فیما بین تلاش می‌کند. وی ابراز امیدواری کرد که گفتگوها در خصوص یمن به لغو محاصره و تحقق صلح در این کشور بینجامد.

روزنامه لبنانی الاخبار به اختلافات میان تل آویو و واشنگتن پرداخت و نوشت: بسیاری از تحلیلگران، بحران بی سابقه میان آمریکا و رژیم صهیونیستی را یک بحران استراتژیک فراتر از اختلافات شخصی میان جو بایدن و بنیامین نتانیاهو، می‌دانند. سفر رؤسای رژیم صهیونیستی به آمریکا چیز غیرعادی نیست، اما سفر کنونی اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی، به آمریکا تبدیل به یک اقدام استراتژیک شده است.

یکی از دلایل وجود اختلافات میان کاخ سفید و تل آویو، تأخیر طولانی واشنگتن در دعوت از نتانیاهو برای سفر به آمریکا است. علاوه بر آن، سفرهای رسمی مسئولان آمریکایی به اراضی اشغالی، بسیار کاهش پیدا کرده است. کار به جایی رسیده که رسانه‌های خبری در رژیم صهیونیستی و آمریکا، از توجه واشنگتن به سمت بازنگری در روابط خود با تل آویو سخن می‌گویند.

روزنامه لبنانی البناء به کلیپ هشدارآمیز حزب الله لبنان اشاره کرد و نوشت: بار دیگر مسأله بخش شمالی روستای اشغالی الغجر که قطعنامه ۱۷۰۱ سازمان ملل، رژیم صهیونیستی را ملزم به عقب نشینی از آن و نقاط مشابه در نوار مرزی کرده، مورد توجه قرار گرفته است. اخیراً نیز سید حس نصرالله دبیرکل حزب الله، در سالگرد آغاز جنگ ۳۳ روزه، سخنانی در خصوص ترسیم معادلات مقاومت مبنی بر آزادسازی بخش شمالی این روستا و دیگر مناطق اشغالی لبنان از جمله مزارع شبعا، مطرح کرده است.

در کنار تمام این تحولات، انتشار یک کلیپ از سوی حزب الله، در خصوص حمله نیروهای مقاومت به مواضع اشغالگران و انهدام آن، توجه‌ها را به خود جلب کرده است. این بدان معنی است که نیروهای مقاومت در آستانه اقدام عملی برای اعمال فشار میدانی علیه تل آویو با هدف عقب راندن اشغالگران از خاک لبنان، هستند.

روزنامه المراقب العراقی با تیتر «آمریکا یک مسیر مخفی برای تروریست‌ها باز می کند» نوشت: آمریکا اخیراً تحرکات جدید در مرزهای سوریه و عراق برای استقرار مجدد این نیروها در نوار مرزی و آموزش عناصر تروریست داشته است. بهبود روابط میان عراق و سوریه و امضای توافقنامه امنیتی میان آنها، باعث شده، آمریکایی‌ها دست به اقدامات جدیدی در مرزها برای تأمین امنیت مراکز استقرار تروریست‌ها بزنند.

آمریکایی‌ها از آموزش عناصر تروریست به عنوان اهرم فشار علیه دولت‌های سوریه و عراق استفاده می‌کنند. این نیروها به بهانه مبارزه با داعش به عراق آمدند و بعد از شکست داعش در این کشور توسط نیروهای عراقی، مأموریت آنها به پایان رسیده است.

روزنامه الصباح عراق نیز به طرح امنیتی برای ماه محرم اشاره کرد و نوشت: همزمان با فرارسیدن ماه محرم الحرام، عبدالامیر الشمری، وزیر کشور عراق یک نشست امنیتی برای بررسی طرح تأمین امنیت عزاداران حسینی، برگزار کرد. در این نشست، آخرین اقدامات نیروهای عراقی برای تأمین امنیت مراسم عزاداری حسینی به ویژه ایام تاسوعا و عاشورای حسینی، با مشارکت تعداد زیادی از زائران، بررسی شد.

وی تاکید کرد که این مراسم با حرکت عزاداران حسینی به سمت کربلای معلی، برگزار می‌شود و باید موکب‌های پذیرایی از عزاداران حسینی در استان‌های مختلف عراق برپا شود. نیروهای امنیتی نیز با تلاش اطلاعاتی خود، مانع وقوع هرگونه اخلال در این مراسم شوند.