سانحه رانندگی در جاده بیرانشهر ۷ مصدوم بر جای گذاشت

محسن آدینه‌وند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به سانحه رانندگی بین کمپرسی، پرید و روا آردی در جاده بیرانشهر، سراب «بیدهل» در ساعت ۸ و ۵۳ دقیقه صبح امروز سه‌شنبه اظهار داشت: در جریان این حادثه رانندگی هفت نفر مصدوم شدند.

وی با اشاره به اعزام دو دستگاه آمبولانس به محل این حادثه رانندگی، گفت: مصدومان این حادثه به بیمارستان شهدای عشایر خرم‌آباد منتقل شدند.

سرپرست اورژانس پیش بیمارستانی لرستان با اشاره به جزئیات این حادثه رانندگی، گفت: ابتدا کمپرسی از مسیر خود منحرف می‌شود، همچنین باعث انحراف پراید و خروج آن از جاده شده و در ادامه روا آردی که پشت سر پراید در حال حرکت بوده با کمپرسی برخورد می‌کند.