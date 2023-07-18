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۲۷ تیر ۱۴۰۲، ۱۱:۵۶

سرپرست اورژانس پیش بیمارستانی لرستان:

سانحه رانندگی در جاده بیرانشهر ۷ مصدوم بر جای گذاشت

سانحه رانندگی در جاده بیرانشهر ۷ مصدوم بر جای گذاشت

خرم‌آباد - سرپرست اورژانس پیش بیمارستانی لرستان گفت: سانحه رانندگی در جاده بیرانشهر منجر به مصدوم شدن هفت نفر شد.

محسن آدینه‌وند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به سانحه رانندگی بین کمپرسی، پرید و روا آردی در جاده بیرانشهر، سراب «بیدهل» در ساعت ۸ و ۵۳ دقیقه صبح امروز سه‌شنبه اظهار داشت: در جریان این حادثه رانندگی هفت نفر مصدوم شدند.

وی با اشاره به اعزام دو دستگاه آمبولانس به محل این حادثه رانندگی، گفت: مصدومان این حادثه به بیمارستان شهدای عشایر خرم‌آباد منتقل شدند.

سرپرست اورژانس پیش بیمارستانی لرستان با اشاره به جزئیات این حادثه رانندگی، گفت: ابتدا کمپرسی از مسیر خود منحرف می‌شود، همچنین باعث انحراف پراید و خروج آن از جاده شده و در ادامه روا آردی که پشت سر پراید در حال حرکت بوده با کمپرسی برخورد می‌کند.

کد مطلب 5839737

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