مشکل اصلی فاصله گرفتن از فرهنگ اصیل انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد پیش از ظهر سهشنبه در مراسم نبرد روایتها و رونمایی از کتاب صوتی «سید جلال» در موزه دفاع مقدس اردبیل اظهار کرد: امام حسین (ع) در احیای دین پیامبر (ص) قیام خود را علیه ظالمان زمان انجام داد تا به همه اعلام کند که دین اسلام زنده و بالنده است.
وی عامل شکلگیری کربلا را بیبصیرتی امت خواند و خاطرنشان کرد: در عصر حاضر نیز انقلاب اسلامی به دور از وابستگی به نظام غرب و شرق راه عزت و شرف را در پیش گرفت تا همچون امام حسین (ع) جاودانگی و ماندگاری را تجربه کند.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت: همان طوری که امام حسین (ع) با یزید بیعت نکرد، در این عصر نیز انقلاب اسلامی که ادامه نهضت حسینی است، حاضر نیست در برابر مستکبران غرب و شرق گردن خم کرده و یا سر ارادت به پیش آنها فرود آورد.
نیکزاد با قدردانی از حضور رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: شهدایی که استانهای اردبیل و همدان تقدیم نظام اسلامی کردهاند، شهدای جاودانه و ماندگاری هستند که یاد و خاطره آنها در آثار مجلد به یادگار مانده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: شهدا حق بزرگی بر گردن ما دارند و در احیای نهضت انبیا و اولیای الهی و ادامه راه عاشورایی نقشآفرینی اصلی را انجام دادند.
نیکزاد اضافه کرد: استان اردبیل ۲ حق بزرگ بر گردن ایران دارد که اولی به رسمیت شناختن مذهب تشیع در کشور و دومی یکپارچگی ایران و تلاش برای مدیریت واحد بوده است.
وی بیان کرد: خاندان شیخ صفیالدین اردبیلی با حرکتی تأثیرگذار در این ۲ حوزه بنیانهای اساسی را بنا نهادند و امروز استان اردبیل در احیای مذهب تشیع و تلاش برای یکپارچگی ایران نقشآفرینی اصلی را انجام داده است.
دشمن قصد دارد ایران را از اقتدار بیندازد
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی نقشه استکبار جهانی را در تکه تکه کردن ایران بر همین اساس و حول محور تفرقهچینی عنوان کرد و ادامه داد: دشمنان قسم خورده این ملت و انقلاب آرزو دارند که ایران را از اقتدار انداخته و با تکه تکه کردن زمینه شکست و فرو ریختن ابهت آن را به نظاره بنشینند.
نیکزاد در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: نظام سلطه علاقهمند است تا ایران را در پازلهای مختلف با اقوام و گروههای متعدد مشاهده کند اما در این حرکت خود با شکست روبهرو شده و فهمیده است که این ملت حاضر نیست حکمرانی ارزشی و اسلامی خود را فدای وابستگیها به نظام غرب و شرق کند.
وی تصریح کرد: نه تنها ملت ایران با رهبری امام راحل و مقام معظم رهبری زیر سلطه غرب نرفته بلکه از روز اول زمینه سقوط اندیشه غرب و برملا شدن نقشه شوم آنها را فراهم کرده است.
نیکزاد گفت: جریان انقلاب اسلامی زمینهساز تزلزل آمریکا در منطقه شده و به اذعان ژنرالها و سران کارکشته غرب هر چند برتری تجهیزات نظامی با غربیها است اما این ملت به دلیل داشتن سرمایه معنوی شهادتطلبی و اعتقاد به انتظار سرخ و سبز هیچ وقت با شکست و ناکامی روبهرو نمیشود.
وی افزود: هر چند معیشت مردم با کاستی و نقصان روبهرو است اما ایران اسلامی در عرصه سیاسی، فرهنگی، نظامی و قدرتمندی در عرصه بینالمللی اقتدار خود را به نمایش گذاشته و قطعاً با همراهی مردم از مشکلات اقتصادی و معیشتی نیز عبور خواهد کرد.
نیکزاد اصلیترین مشکل کشور را غفلت و بیتوجهی در حوزه فرهنگی اعلام کرد و ادامه داد: ما باید به تربیت توحیدی رجوع کنیم تا با پیمودن راه و آرمان شهدا و فرهنگ اصیل انقلاب بتوانیم از این شرایط سخت و دشوار فاصله گرفته و کاستیها را نیز برطرف کنیم.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: هر چند بنده چهره عمرانی هستم ولی در این مدت مسئولیت در عرصههای مختلف به این باور رسیدم که اگر فرهنگ اصیل انقلاب در این کشور پیاده شود، بسیاری از مشکلات و نارساییها برطرف شده و ما وضعیت بهتری را در حوزههای مختلف تجربه خواهیم کرد.
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