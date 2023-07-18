ظریفیان مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین ظریفیان با صدور حکمی توسط محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه سیاستگذاری فرهنگی منصوب شد.

مشروح متن این‌حکم به این‌ترتیب است:

«نظر به مراتب تعهد، روحیه انقلابی، تجارب مدیریتی و سوابق پژوهشی و علمیِ جنابعالی در حوزه سیاستگذاری فرهنگی و مدیریت رسانه، به موجب این حکم به عنوان مشاور وزیر منصوب می‌شوید.

لازم به ذکر است محمد حسین ظریفیان، دانش آموخته سطوح عالی حوزه و دکتری مدیریت رسانه از دانشگاه تهران است که پیش از این، عهده دار مسئولیت اداره کل توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود و به تازگی به عضویت هیأت علمی دانشگاه تهران درآمد.



مدیرکل پژوهش‌های اسلامی سازمان صدا و سیما، مدیرکل پژوهش و برنامه ریزی بنیاد ملی نخبگان و مدیرکل توسعه اثرگذاری نخبگان در بنیاد ملی نخبگان از جمله عناوین مسئولیت‌های اجرایی پیشین اوست.»

ظریفیان در گفتگو با خبرنگار مهر نیز درباره خبری مبنی بر انتصاب «محمدعلی مرادیان» به عنوان گزینه سرپرستی اداره کل کتاب گفت: انتصاب آقای مرادیان هنوز قطعی نشده است و اگر چنین خبری در راه باشد اطلاع رسانی می‌شود.