توسعه امنیت پایدار غذایی رویکرد دامپزشکی اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فیضی ظهر سهشنبه در دیدار با فرماندار شهرستان نیر بر ضرورت حمایت فرمانداری در اجرای طرحهای مبارزه با بیماریهای دامی تاکید کرد.
وی با اشاره به فعالیتهای شبانهروزی و خدمات سلامتمحور دامپزشکی اظهار کرد: با افتخار جز دستگاههای معدودی هستیم که برای ارائه خدمات در سختترین شرایط و آلودهترین محیط کاری و در روستاها و مناطق صعبالعبور و کوهستانی به سراغ تولیدکننده میرویم تا خدمات دامپزشکی ارائه کنیم.
سرپرست دامپزشکی استان اردبیل نقش دامپزشکی در مبارزه با بیماریهای مشترک بین انسان و دام را یادآور شد و تصریح کرد: در مورد بیماری مشترک و خطرناک «تب خونریزیدهنده کریمه کنگو» استان اردبیل به عنوان یکی از کانونهای این بیماری در کشور است.
فیضی از فرماندار شهرستان نیر خواست با حمایت همهجانبه از دامپزشکی، به صورت ویژه به موضوع ورود کنند.
وی گفت: تقویت و افزایش اعتبارات دامپزشکی در خدمت به محرومترین و آسیبپذیرترین اقشار جامعه به عنوان بهرهبرداران و خدماتگیرندگان دامپزشکی علاوه بر اجر و قرب الهی و معنوی، تأثیر شگرفی در ارتقای سلامت و بهداشت عمومی جامعه داشته و با افزایش اعتماد عمومی، موجب افزایش سرمایه اجتماعی نظام میشود.
سرپرست دامپزشکی استان اردبیل افزود: تمام تلاش خود را به کار گرفتهایم تا بتوانیم با تلاشهای شبانهروزی، جهادگونه و حمایت حداکثری از جامعه خدماتگیرندگان دامپزشکی زمینه توسعه پایدار امنیت غذایی را فراهم آوریم و در این راه نیازمند تعامل، همکاری و همافزایی بین بخشی هستیم.
فرماندار شهرستان نیر هم در این دیدار خاطرنشان کرد: نگاه فرمانداری به حوزه فعالیتهای دامپزشکی نگاه حمایتگری، همکاری و همافزایی است.
علیرضا حسینی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: سلامت و امنیت غذایی را از اولویتهای اساسی جامعه میدانم و معتقدم دستگاههای حوزه سلامت و امنیت غذایی از جمله دامپزشکی باید از همه لحاظ مورد حمایت قرار گیرند.
وی بیان کرد: در بازدیدهای میدانی با فعالیتهای دامپزشکی آشنایی داشته و به مسائل، مشکلات و کمبودهای دامپزشکی با توجه به حجم و گستردگی کارها آگاه هستم.
فرماندار شهرستان نیر با بیان اینکه در حوزه پدافند غیرعامل در قالب کارگروه امنیت غذایی از آزمایشگاه پیشرفته دامپزشکی و بخشهای مختلف مجموعه دامپزشکی بازدید داشتهام، ادامه داد: در تضمین سلامت و تأمین امنیت غذایی جایگاه دامپزشکی بسیار کلیدی و اساسی است.
حسینی با اشاره به تنگناهای اعتباری گفت: همه ما در قبال سلامت عمومی مردم متعهد و مسئولیم و تا جایی که در توان فرمانداری باشد، از دامپزشکی حمایت میکنم.
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