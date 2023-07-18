مدافع پرطرفدار لیگ برتر به تیم فوتبال گل گهر سیرجان پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه پیکان اعلام کرد سامان فلاح، کاپیتان جوان تیم فوتبال پیکان از جمع خودروسازان جدا شد و در فصل آینده برای باشگاه گلگهر سیرجان به میدان میرود.
این بازیکن، جزو استعدادهای کشف شده در پیکان است که در جمع خودروسازان پرورش یافت و توانست پلههای ترقی را تا رسیدن به لیست تیمهای ملی طی کند. او یکی از مهرههای مؤثر پیکان به شمار میرفت اما با توجه به توافقات به عمل آمده، از پیکان جدا شد تا فوتبالش را در باشگاه گلگهر ادامه دهد.
فلاح در حالی به گل گهر پیوست که در حال حاضر در اردوی تیم امید در ترکیه به سر میبرد. فلاح یکی از بازیکنانی بودکه باشگاههایی نظیر استقلال، فولاد، سپاهان و… دنبال جذب او بودند.
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