جمهوری اسلامی در استفاده از ظرفیت بانوان ویژه عمل کرده‌ است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، محمدعلی زلفی گل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در نشست مشاوران امور زنان و خانواده در دانشگاهها، پژوهشگاهها و موسسات آموزش عالی در پارک علم وفناوری دانشگاه تهران برگزار شد، ضمن قدردانی از مشاوران دانشگاهها در امور زنان و خانواده که از شهرهای مختلف در این جلسه حضور داشتند، با گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدا بویژه شهدای علمی کشور، همچنین با قدردانی از تلاشهای اعضای هیات علمی و یاوران علمی و دانشجویان گفت: باید قدردان خداوند باشیم که این توفیق را پیدا کردیم که بتوانیم در دانشگاه خدمت کنیم و هر روز بر دامنه آگاهی خود بیفزاییم و از سوی دیگر هر روز با نسل جوان سر و کار داریم که برترین استعدادهای کشور هستند.
زلفی گل با تاکید بر اینکه باید برای شغلی معلمی خودمان و فعالیت در دانشگاه شاکر خداوند باشیم، اظهار داشت: معلمان دانشگاه جزو قدرتمندترین انسانها هستند که آیندهسازان نه تنها کشور بلکه بشریت در دستان معلمان دانشگاه است؛ چون دانشمندان و اندیشمندان و متفکران در مرزهای جغرافیایی محدود نمیشوند بلکه به کل جامعه بشریت تعلق دارند.
وزیر علوم افزود: دلیل قدرتمند بودن معلمان در این است که با یک آفرین گفتن به یک دانشجو، مسیر زندگی دانشجو میتواند تغییر کند و گاهی اوقات با یک وقت گذاشتن و دادن یک مشاوره درست، یک رفتار پدرانه و مادرانه و خالصانه، مسیر یک انسان را تغییر میدهند و یک انسان را رشد میدهند و این قدرت بزرگی است که به ما دانشگاهیان داده شده است.
وی گفت: ما باید از این بابت نیز سپاسگزار خداوند باشیم که با جوانانی سرو کار داریم که رهبران آینده، وزرا، اندیشمندان و تعیینکنندگان آینده کشور ما هستند.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خاطرنشان کرد: یادمان باشد وقتی در دانشگاه قدم میزنیم و با دانشجویان سروکار داریم همیشه خداوند را شاکر باشیم که این توفیق بزرگ را نصیب ما کرده است که به آیندهسازان کشور خدمت کنیم و یادمان باشد باید احترام خاصی برای دانشجویان قائل باشیم و به حرمت دانشجو از پشت میزمان بلند شویم چون این دانشجویان انسانهای بزرگی هستند که مردم به عنوان امانت در اختیار ما قرار دادهاند.
وی خطاب به مشاوران در امور زنان و خانواده دانشگاههای کشور گفت: شما بانوان فرهیخته جزو قدرتمندترین انسانها هستید چون شما خانواده خودتان را گسترش دادید و به یک دانشگاه بزرگ تبدیل کردید.
زلفی گل افزود: وقتی ما وارد دانشگاه میشویم خانواده ما خیلی گسترش پیدا کرده و ما با دانشجویانی سروکار داریم که آنها هم اعضای خانواده ما هستند حتی یاوران علمی و اعضای هیات علمی و ما با یک رفتار و برخورد صحیح میتوانیم در اصلاح و پیشرفت جامعه خودمان نقش داشته باشیم.
وی افزود: تفاوت شما با سایر اقشار این است که شما توانستهاید خانواده خودتان را گسترش بدهید و اثربخشی اجتماعی خودتان را ارتقا بدهید.
زلفی گل با بیان اینکه مشاوران و بانوان فرهیخته در دانشگاه اثربخشی بسیاری دارند، گفت: خوشبختانه نظام مقدس جمهوری اسلامی علیرغم شیطنتها و بدخواهیهای دشمنان ما، در میدان دادن و استفاده از ظرفیت و استعداد بانوان کشور ویژه عمل کرده است.
وزیر علوم با اشاره به تعداد دانشجویان دختر و پذیرفتهشدگان دختر در آزمون سراسری، اظهار داشت: به لطف خداوند، بانوان ما توانستهاند که حضور جدی در اثربخشی اجتماعی داشته باشند و کمتر کشوری در دنیاست که این اندازه بانوان برای تحصیل و دانایی هزینه کنند و علاقه نشان بدهند و حضور جدی در این عرصه داشته باشند.
وی با تاکید بر بحث جهاد تبیین در این حوزه گفت: جمهوری اسلامی در این حوزه مظلوم واقع شده و شما عزیزان باید تلاش کنید که این مظلومیت جمهوری اسلامی را با بیان واقعیتهای موجود برطرف کنید.
وی ضمن ضمن قدردانی از زحمات دکتر نصیری مشاور وزیر در امور خانواده و زنان و همچنین خانم دکتر یزدیان، مشاور رئیس دانشگاه تهران و رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران، بر تداوم برگزاری این گونه نشستها تاکید و گفت: لازم است این جلسات بیشتر برگزار شود تا در این جلسات انتقال تجربه صورت بگیرد و دانشگاهها از تجارب یکدیگر استفاده کنند.
وزیر علوم در ادامه سخنان خود با تاکید بر اثربخشی برنامههای مشاوران در امور زنان و خانواده در دانشگاهها خاطرنشان کرد: شما می توانید نقش بانوان دانشگاهی را برجستهتر بکنید و این را بخشی از سیاست خود قرار دهید و این اثربخشی را باید در تمام برنامههای خود لحاظ کنید.
وی کمک به پیشرفت یکدیگر و همافزایی را یکی از راههای اثربخشی دانست و افزود: باید با شبکهسازی به انجام کارهای گروهی بپردازید و توان و ظرفیت مجموعهها در اختیار همه قرار دهید.
وزیر علوم گفت: یک مشاور بانوان موفق کسی است که تک تک بانوان اعضای علمی و یاوران علمی دانشگاه خود را بشناسد و توانمندیهای آنها را شناسایی کند که اگر بتواند این کار را انجام دهد، میتواند یک وحدت ایجاد کند که منجر به همکاری بیشتر و اثربخشی و همافزایی شود.
وی در پایان با تاکید بر توجه بر قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، گفت: مواردی که نیاز به تدوین شیوهنامهای برای بانوان شود حتما این اقدامات صورت گیرد.
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