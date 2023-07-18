مقصد کاپیتان تیم ملی والیبال در لیگ برتر مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد موسوی کاپیتان تیم ملی والیبال فصل آینده برای تیم فولاد سیرجان بازی خواهد کرد. هدایت تیم فولاد برعهده بهروز عطایی سرمربی تیم ملی ایران است.
سیدمحمد موسوی در فصل گذشته برای نماینده مشهد در لیگ برتر بازی کرد.
کاپیتان تیم ملی والیبال کشورمان در فصل آینده لیگ برتر برای تیم فولاد سیرجان بازی خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد موسوی کاپیتان تیم ملی والیبال فصل آینده برای تیم فولاد سیرجان بازی خواهد کرد. هدایت تیم فولاد برعهده بهروز عطایی سرمربی تیم ملی ایران است.
سیدمحمد موسوی در فصل گذشته برای نماینده مشهد در لیگ برتر بازی کرد.
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