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۲۷ تیر ۱۴۰۲، ۱۳:۴۰

مقصد کاپیتان تیم ملی والیبال در لیگ برتر مشخص شد

مقصد کاپیتان تیم ملی والیبال در لیگ برتر مشخص شد

کاپیتان تیم ملی والیبال کشورمان در فصل آینده لیگ برتر برای تیم فولاد سیرجان بازی خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد موسوی کاپیتان تیم ملی والیبال فصل آینده برای تیم فولاد سیرجان بازی خواهد کرد. هدایت تیم فولاد برعهده بهروز عطایی سرمربی تیم ملی ایران است.

سیدمحمد موسوی در فصل گذشته برای نماینده مشهد در لیگ برتر بازی کرد.

کد مطلب 5839893
سیده فرزانه شریفی

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