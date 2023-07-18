اعزام ۶۰۰ مبلغ به شهرها و روستاهای کاشان در دهه اول محرم

حجت الاسلام مهدی بصیرتی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به فرارسیدن ماه محرم اظهار داشت: امسال هم طبق سنوات گذشته عزاداری سید و سالار شهیدان با شور و شعور حسینی در شهرستان کاشان باشکوه برگزار می‌شود.

وی با بیان لزوم تبیین قیام امام حسین (ع) برای مردم و به خصوص نسل جوان ابراز داشت: در دهه اول محرم امسال ۶۰۰ مبلغ دینی از کاشان به روستاها و شهرهای استان‌های مجاور که فاقد روحانی هستند، اعزام می‌شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی کاشان با بیان اینکه این مبلغان در سه گروه نخبگانی، تخصصی و عمومی به این مناطق اعزام می‌شوند، تصریح کرد: این تعداد مبلغ نسبت به سال گذشته بیش از ۴۰ درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به اینکه در حوزه بانوان هم مبلغان در حال فعالیت و تبلیغ برای ترویج فرهنگ و معارف دینی هستند، گفت: طی دو ماه گذشته بیش از ۱۲۰ مبلغ خانم به نقاط مختلف اعزام شده اند.

حجت الاسلام بصیرتی افزود: مبلغان اعزام شده علاوه بر اقامه نماز، سخنرانی، قرائت ادعیه و پاسخگویی به سوالات و شبهات وظیفه ترویج دین و معارف اهل بیت را بر عهده دارند.

وی با اشاره به اینکه تبلیغ و ترویج قرآن و معارف قرآنی از دیگر وظایف این مبلغان است، خاطرنشان کرد: احیای امر به معروف و نهی از منکر و ترویج سبک زندگی ایرانی و اسلامی در جهت تحکیم بنیاد خانواده از دیگر برنامه‌های مبلغان اعزامی است.