انجام بیش از ۴۹۷ هزار ویزیت برای حجاج ایرانی در عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند با اشاره به حضور و خدمات‌رسانی کادر بهداشت و درمان هلال‌احمر ایران در مراسم حج تمتع در کشور عربستان گفت: از روز سوم خردادماه جاری و همزمان با اعزام حجاج به عربستان تا روز ۲۶ تیرماه، ۶۶۹ هزار و ۵۲۷ خدمت بهداشتی و درمانی در مراکز درمانی ثابت و سیار هلال احمر ایران به حجاج ارائه شده است.

وی افزود: در این مدت در مجموع، ۴۹۷ هزار و ۵۲۶ مورد ویزیت عمومی، تخصصی در مجموعه هتل‌های محل اقامت زائران ایرانی، بیمارستان هلال‌احمر و بیمارستان‌های صحرایی هلال‌احمر در عرفات، منا و مشعر به حجاج ارائه شده است.

کولیوند گفت: در این مدت ۲۴۸۷ مورد بستری، ۲۷ هزار و ۸ مورد خدمات پاراکلینیکی شامل نوار قلب، عکس رادیولوژی و …، ۱۱۳ هزار و ۷۹ مورد خدمات نوار قلب، فشار خون و قند خون، تزریقات، پانسمان و سرم تراپی در مراکز درمانی ایران در مکه و مدینه به حجاج کشورمان ارائه شده است.

وی افزود: همچنین ۸۰۶۰ مورد سرم تراپی، ۶۳ مورد گچ گیری، ۶۱۶ هزار و ۱۹ مورد تزریقات و ۳۵ هزار و ۸۰۵ مورد انجام تست قند و فشار خون برای حجاج در این مدت انجام شده که بخشی از آن مربوط به گرمای بیش از حد هوا در عربستان و گرمازدگی زائران بوده است.

وی ادامه داد: ۵۱۶۷ مورد امدادرسانی و انتقال بیماران به مراکز درمانی نیز از خدمات ارائه شده در این مدت بوده است.

رئیس جمعیت هلال احمر تاکید کرد: در حال حاضر ۵ زائر ایرانی در بیمارستان هلال‌احمر ایران و ۱۴ زائر نیز در بیمارستان سعودی بستری هستند.