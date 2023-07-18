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۲۷ تیر ۱۴۰۲، ۱۴:۱۰

رئیس جمعیت هلال‌احمر اعلام کرد؛

انجام بیش از ۴۹۷ هزار ویزیت برای حجاج ایرانی در عربستان

انجام بیش از ۴۹۷ هزار ویزیت برای حجاج ایرانی در عربستان

رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به حجاج ایرانی در ایام حج تمتع گفت: در مجموع بیش از ۴۹۷ هزار ویزیت برای حجاج ایرانی در عربستان ارائه شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند با اشاره به حضور و خدمات‌رسانی کادر بهداشت و درمان هلال‌احمر ایران در مراسم حج تمتع در کشور عربستان گفت: از روز سوم خردادماه جاری و همزمان با اعزام حجاج به عربستان تا روز ۲۶ تیرماه، ۶۶۹ هزار و ۵۲۷ خدمت بهداشتی و درمانی در مراکز درمانی ثابت و سیار هلال احمر ایران به حجاج ارائه شده است.

وی افزود: در این مدت در مجموع، ۴۹۷ هزار و ۵۲۶ مورد ویزیت عمومی، تخصصی در مجموعه هتل‌های محل اقامت زائران ایرانی، بیمارستان هلال‌احمر و بیمارستان‌های صحرایی هلال‌احمر در عرفات، منا و مشعر به حجاج ارائه شده است.

کولیوند گفت: در این مدت ۲۴۸۷ مورد بستری، ۲۷ هزار و ۸ مورد خدمات پاراکلینیکی شامل نوار قلب، عکس رادیولوژی و …، ۱۱۳ هزار و ۷۹ مورد خدمات نوار قلب، فشار خون و قند خون، تزریقات، پانسمان و سرم تراپی در مراکز درمانی ایران در مکه و مدینه به حجاج کشورمان ارائه شده است.

وی افزود: همچنین ۸۰۶۰ مورد سرم تراپی، ۶۳ مورد گچ گیری، ۶۱۶ هزار و ۱۹ مورد تزریقات و ۳۵ هزار و ۸۰۵ مورد انجام تست قند و فشار خون برای حجاج در این مدت انجام شده که بخشی از آن مربوط به گرمای بیش از حد هوا در عربستان و گرمازدگی زائران بوده است.

وی ادامه داد: ۵۱۶۷ مورد امدادرسانی و انتقال بیماران به مراکز درمانی نیز از خدمات ارائه شده در این مدت بوده است.

رئیس جمعیت هلال احمر تاکید کرد: در حال حاضر ۵ زائر ایرانی در بیمارستان هلال‌احمر ایران و ۱۴ زائر نیز در بیمارستان سعودی بستری هستند.

کد مطلب 5839948

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