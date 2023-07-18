آلبوم صوتی کتاب «حاج جلال» در اردبیل رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که ظهر سه‌شنبه در موزه دفاع مقدس اردبیل برگزار شد، با حضور مسئولان، نویسندگان و اصحاب فرهنگ و هنر از آلبوم صوتی کتاب «حاج جلال» روایتی از داستان جانباز دوران دفاع مقدس «جلال حاج بابایی» به همراه ۲ فرزند شهید و ۲ داماد شهید این چهره انقلابی از این آلبوم رونمایی شد تا در اختیار مخاطبان قرار گیرد.

در این مراسم همچنین از کتاب «چشم و چراغ» روایت تصویری از پدران و مادران شهدای دوران دفاع مقدس استان اردبیل نیز رونمایی شد.

این مراسم که به همت اداره کل حفظ ارزش‌های دفاع مقدس، حوزه هنری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، نهاد کتابخانه‌های عمومی استان اردبیل برگزار شد، با دعوت از مسئولان استان همدان در کنار رونمایی از آلبوم صوتی کتاب «حاج جلال» پدر شهدای والامقام «حاج بابایی» از ۶ نویسنده حوزه دفاع مقدس نیز تجلیل شد که ساسان ناطق، محمود مهدوی، لیلا نظری، نوخواه، علیرضا حسن‌زاده و مرتضی سرهنگی از جمله تجلیل شدگان بودند.

در این مراسم همچنین نقاشی حاج جلال که به همت هنرمند اردبیلی عسگر حقی به تصویر کشیده شده بود، تقدیم فرزند این جانباز دوران دفاع مقدس «حمیدرضا حاج بابایی» شد تا از این جهادگر عرصه دفاع مقدس تجلیل شود.

در این مراسم نویسنده کتاب «حاج جلال» اظهار کرد: اواخر سال ۹۵ با کمک و پشتیبانی مرتضی سرهنگی مأموریتی پیدا کردیم تا در همدان زندگی پیرمرد و پیرزن مهربان، امیدوار که مزین به خانواده ۲ شهید والامقام بودند را به تصویر بکشیم.

لیلا نظری تصریح کرد: در این کتاب که بعد از سه سال به سرانجام رسید، سعی کردیم تا در سایه همنشینی با حاج جلال حاج بابایی زندگی این رزمنده و جانباز دوران دفاع مقدس را که ۲ فرزند شهید خود را در راه اسلام تقدیم کرده بود، روایت‌گری کنیم.

وی گفت: مسئولان استان همدان نزدیک‌ترین همکاری را در تهیه و تدوین این کتاب با ما داشتند که ما قدردان تلاش حوزه هنری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، حفظ آثار و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هستیم که در سایه حمایت‌های حمیدرضا حاج بابایی به عنوان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در تهیه و تدوین این کتاب یاریگر ما بودند.

در این مراسم که همزمان با سالگرد پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و سالروز شهادت علیرضا حاج بابایی فرزند رشید حاج جلال برگزار شد، شرکت‌کنندگان روایت‌های مختلفی را از شهدای والامقام بیان کرده و سعی کردند تا سپاسگزار مجاهدت‌های خانواده‌های شهدا و ایثارگران باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم مداحی و مرثیه‌سرایی شده و یاد و خاطره شهدای والامقام گرامی داشته شد.