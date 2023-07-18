عملیات اجرایی بزرگترین واحد فرآوری طلای شرق به زودی آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: عملیات اجرایی بزرگترین واحد فرآوری مس و طلای شرق کشور به زودی در خراسان جنوبی آغاز می شود.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه واحد فرآوری کنستانتره مس و طلا از پروژه های زیرساختی استان است، تصریح کرد: این پروژه مهم و اساسی در تولید، اشتغال، ایجاد ارزش افزوده و فرآوری مواد معدنی استان نقش بسزایی خواهد داشت.

وی با بیان اینکه در حال حاضر واحد فرآوری و کنستانتره مس و طلا نداریم، اظهار داشت: این پروژه از مهمترین و بزرگترین کارهایی است که در حوزه فرآوری در استان انجام خواهد شد.

قناعت با ذکر این نکته که تفاهم نامه و قرارداد مربوط به اجرای این پروژه ظرف یکی دو هفته آینده منعقد می شود، اظهار امیدواری کرد: عملیات اجرایی واحد فرآوری کنستانتره مس و طلای شرق کشور در هفته دولت آغاز شود.

به گفته وی، این پروژه توسط شرکت سرمایه گذاری خوارزمی با افق ۲۵ ساله در بهره برداری از واحد طلا و مس اجرا می شود.

وی با اشاره به اینکه اجرای این پروژه برای بیش از هزار نفر به صورت مستقیم اشتغالزایی به همراه دارد، گفت: شرکت سرمایه گذاری خوارزمی برای اجرای این پروژه بیش از ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار هزینه می کند.

استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه در این جلسه درخصوص توسعه مجتمع طلای شادان نیز تصمیمات خوبی اتخاذ شد، گفت: به زودی شاهد افتتاح دو خط تولیدی جدید در واحد طلای شادان خواهیم بود.

قناعت با ذکر این نکته که معدن از پیشران های اقتصادی استان است، توجه به توسعه زیرساخت های معدنی و ایجاد واحدهای فرآوری کانی های معدنی را از برنامه های اولویت دار استان برشمرد.