واکنش شدیداللحن سوریه به جدیدترین اقدام خصمانه پاریس علیه دمشق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، وزارت خارجه سوریه به شدت به پرسه زنی هیئتی از وزارت خارجه فرانسه به شکل غیرقانونی در اراضی سوریه واکنش نشان داد.

در بیانیه وزارت خارجه سوریه آمده است: سوریه به شدت اقدام هیئتی از وزارت خارجه فرانسه در ورود غیرقانونی به اراضی سوریه را محکوم می‌کند و آنرا به مثابه نقض آشکار ساده‌ترین قوانین و عرف بین المللی می‌داند.

در این بیانیه آمده است: دیدار هیئت فرانسوی با گروههای تجزیه طلب به مثابه نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه است که نقش مخرب و خصومت دائمی فرانسه در قبال سوریه و نیز مشارکت کامل فرانسه در تعدی به آن از طریق حمایت از گروههای تروریستی و جدایی طلب را نشان می‌دهد.

وزارت خارجه سوریه در ادامه تاکید کرد: سوریه به دولت فرانسه خاطرنشان می‌سازد که مبارزه با تروریسم از طریق همکاری با دولت سوریه که علیه این تروریست ایستاده است، میسر می‌شود و نه با همکاری با گروههای جدایی طلبی که پوششی برای دولت فرانسه و همسو با آن هدف واحدی را دنبال می‌کنند که عداوت با سوریه و ملت آن و نقض حاکمیت و تمامیت ارضی آن است.