به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بسیج اساتید کشور، محمدعلی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در نشست سراسری و کارگاههای آموزش تخصصی معاونین بسیج اساتید کشور که صبح امروز در تهران برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا گفت: بسیج شجره طیبه ای است که مولود انقلاب اسلامی است.
وی افزود: هر کسی که از شنیدن خبر موفقیتی در جمهوری اسلامی خوشحال میشود خودی است. هر کسی موفقیتی از ایران اسلامی را شنید و خوشحال نشد غیر خودی است.
زلفی گل بیان کرد: به عنوان استاد دانشگاه معتقدم بسیجی کسی است که نتیجه رفتار و کردارش موجب دوام و قوام جمهوری اسلامی و نظام اسلامی باشد؛ در هر مسندی و در هر شغلی فرقی نمیکند. با این نگاه تمامی ایرانیان بسیجی اند چون تلاش میکنند ایران پیشرفت کند و همه خودی هستند چرا که از موفقیتهای کشور خوشحال میشوند.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بسیج را سرمایه اجتماعی صادق، خالص و عالِم نظام جمهوری اسلامی دانست و گفت: بسیج شجره طیبهای است که چترش نه تنها در داخل که در خارج مرزهای ایران نیز گسترده است و بسیجی کسی است که هر جا احساس خطر کند سینه خود را برای دفاع از کشور و مردم سپر میکند؛ بسیجی تراز انقلاب اسلامی اینگونه است.
وی تاکید کرد: بسیجیان سرمایههای اجتماعی نظام هستند و باید تلاش کنیم که این سرمایه اجتماعی را حفظ کنیم.
زلفی گل افزود: به عنوان سربازی کوچک و یک بسیجی در طی مدتی که به عنوان خادمی در وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری هستم تلاش نمودهام از این فرصت برای پیشرفت کشور بهرهگیری شود. در این راستا ۱۷ اتاق فکر در وزارت علوم تحقیقات و فناوری تشکیل دادهایم. همچنین کمیته انتصابات را با حضور بزرگان و پیشکسوتان برای انتخاب رؤسای دانشگاهها تشکیل دادهایم تا بر اساس خرد جمعی رؤسای دانشگاهها انتخاب شوند.
زلفی گل اظهار کرد: شخصیت علمی و فناوری کشور باید به صورت متوازن باشد.
وی گفت: اکثراً در خردسالی با این سوال روبرو شدهاید که آیا علم بهتر است یا ثروت، پدر بهتر است یا مادر، اینها سوالات قشنگی نیست، اینها با هم قابل جمع هستند، علم و ثروت باهم خوب هستند، علم و فناوری باید به جامعه خدمت ارائه کنند، نگاه ما باید به علم و فناوری متوازن باشد.
زلفی گل اظهار کرد: رشتههای علمی و انسانی آرامش و آسایش به جامعه ارائه میکنند، ما باید به علوم با نگاه جامعه الاطراف بنگریم.
وی در ادامه برخی از اقدامات مهم انجام شده در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را بر شمرده و عنوان کرد: اولویتهای وزارت علوم را در خصوص بنیاد نخبگان مشخص کردیم. با توجه به مشورتها و با توسل به پنج تن آل عبا، ۵ اولویت اساسی در این خصوص معرفی شده است.
وی برنامه ریزی برای آموزش و پژوهش، شاگرد فناور پروری و تولید ثروت را از دیگر اقدامات وزارت علوم معرفی کرد.
وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری گفت: نظام سنجش و آموزش جدیدی تعریف شده و پایههای تشویقی استادان را ۶۰ پایه ارتقا دادهایم. در هیأت امنا مصوب کردیم برای تولید دانش بنیان ۶۰ پایه فعالیتهای فناورانه و نوآورانه بر اساس قانون جهش تولید تعریف گردد. همچنین در خصوص پژوهانه دستورالعملی تنظیم نمودهایم که در آن برای هر عضو هیأت علمی کارت اعتباری پژوهانه تعریف میشود.
زلفی گل از بودجه اختصاصی برای آزمایشگاهها و امتیازاتی برای برخی المپیادیهای مدال آور در رشتههای علوم پایه گفت و افزود: از طریق معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با بنیاد ملی نخبگان به دانشجویان بورسیه داده شده و اگر دانشجویان مدال آور پویایی خود را حفظ کنند هیأت علمی میشوند، این اقدام در راستای ممانعت از خروج نخبگان است.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در ادامه از ۴ رکن دانشگاه شامل، استاد، دانشجو، محتوا و آزمایشگاهها و کارگاهها و ضرورت پرداختن به این چهار رکن و برنامههای وزرات علوم تحقیقات و فناوری در این خصوص گفت.
طرح ترویج ملی کارآفرینی، پیگیری جشنواره حرکت و جشنواره فناورانه خوارزمی و بیمه پژوهش و طراحی سامانه ایدهها و نیازها و راهاندازی سامانه دانا را از دیگر اقدامات وزارت علوم تحقیقات و فناوری بود که زلفی گل در این نشست مطرح کرد.
وی در پایان خطاب به استادان بسیجی، گفت: ما را از خود بدانید هر انتقاد و پیشنهادی دارید از طریق بسیج اساتید دانشگاه و دکتر مردانی فرمانده بسیج اساتید کشور با ما مطرح کنید. از آن استقبال خواهیم کرد. چه چیزی برای یک مدیر بهتر از این است که فکری نو با او مطرح شود و آن را عملیاتی کند. دین ما همواره توصیه به مشورت میکند. مدیری که از انتقاد استقبال کند پیشرفت خواهد کرد.
زلفی گل افزود: ما دانشگاهیان یاد گرفتهایم که در دانشگاه یک دانشجوی سال اول کارشناسی در جلسه پرسش و پاسخ با رئیس دانشگاه مشکلات و انتقاد را مطرح کند، ما این را میپذیریم. در دانشگاه سوال پرسیدن و انتقاد کردن یک ارزش است. ما در کلاس درس به دانشجویان یاد میدهیم سوال بپرسند، در دانشگاه انتقاد و سوال یک ارزش است و ما قدر این ارزش را میدانیم.
نظر شما