پیشرفت ۷۵ درصدی شبکه ملی اطلاعات تا پایان سال

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع پور در آئین معرفی برگزیدگان نهمین جشنواره ملی فاوا که امروز ظهر در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد با اشاره به طرح اینترکانکشن پلتفرم‌ها گفت: بسیاری از کشورها از جمله کشورهایی که در اجلاس اکو حضور داشتند درخواست ایجاد طرح اینترکانکشن داشتند که در حال رایزنی برای ایجاد این طرح و ارتباط پلتفرم‌های ایرانی با کشورهای دیگر هستیم.

وی با اشاره به یکی از محورهای اصلی جشنواره فاوا یعنی شبکه ملی اطلاعات گفت: شبکه ملی اطلاعات در ابتدای دولت سیزدهم ۲۴ درصد پیشرفت داشت و در حال حاضر به ۶۳ درصد رسیده است.

وزیر ارتباطات گفت: معیار اعلام این پیشرفت‌ها مشخص است چرا که مرکز ملی فضای مجازی ناظر شبکه ملی اطلاعات است و ۱۲۰ شاخص قابل سنجش برای این منظور وجود دارد که به راحتی می‌توان این پیشرفت را ارزیابی کرد.

زارع پور ادامه داد: چارچوب مشخصی برای پایاش شبکه ملی اطلاعات مشخص شده و من طبق پایشی که هر هفته از شبکه ملی اطلاعات دارم می گویم در حال حاضر پیشرفت ۶۳ درصد است و تا پایان سال ۷۵ درصد پیشرفت خواهد داشت.

وی با اشاره به برگزاری این جشنواره بعد از ۴ سال گفت: امیدوارم امسال این جشنواره محل نمایش دستاوردها و توانمندی‌های ارتباطی در یک سال گذشته شود این وقفه کمک کرد و امیدواریم این عقب ماندگی‌ها را جبران کنیم وفراخوان جشنواره دهم زودتر صادر شود و در سال آینده یعنی ۲۲ تیر ماه سال آینده جشنواره دهم برگزار شود.

وزیر ارتباطات با تاکید به دائمی شدن دبیرخانه جشنواره تصریح کرد: دبیرخانه باید یک دبیرخانه دائمی داشته باشد که دائم در حال ارزیابی است و حرکت های بزرگ را در کشور شناسایی و هرسال از طریق جشنواره آن را به مردم معرفی کنند و محلی برای تبلیغ و ترویج و معرفی دستاورد ها باشد.

وی افزود: ویژگی که امسال تاکید کردم این بود که حتما از ظرفیت بخش خصوصی در داوری های جشنواره فاوا استفاده شود که اتفاق افتاد و همه مشارکت داشتند.

زارع پور به پروژه فیبر نوری اشاره کرد و افزود: در حال حاضر نزدیک به سه و نیم میلیون خانوار در ۱۰۰ شهر تحت پوشش فیبر نوری قرار گرفته‌اند و این امکان وجود دارد که ظرف یک ماه سرویس فیبر نوری برای آنها فراهم شود این اتفاق خیلی مهمی هست که تا پایان دولت برای همه رخ خواهد داد و همه شهرها تحت پوشش فیبر نوری قرار خواهند گرفت.

وی افزود: در حال حاضر ۸۰ درصد شهرها تعیین تکلیف شدند یعنی اپراتور آنها مشخص شده و علاوه بر مخابرات، ۸ اپراتور دیگر امروز برای سرعت‌های چند صد گیگابایتی مردم تلاش می‌کنند.

زارع پور عنوان کرد: با محدودیت های پیش آمده ظرفیت های پیام رسان داخلی افزایش پیدا کرد، به گونه ای که سکوهای داخلی ماهانه ۴۰ میلیون کاربر و روزانه ۲۰ میلیون نفر از آنها استفاده می کنند. در نمایشگاه اجلاس کشورهای عضو سازمان اکو برخی ۶۰ شرکت حضور داشتند که برای آنها جالب توجه بود و پس از دو محدودیتی که سال گذشته براساس دستور نهادهای ذی صلاح ایجاد شده ظرفیت های پیام رسان داخلی افزایش پیدا کرد، به گونه ای که سکوهای داخلی ماهانه ۴۰ میلیون کاربر و روزانه ۲۰ میلیون نفر از آنها استفاده می کنند.

وی همچنین گفت: در نمایشگاه اجلاس کشورهای عضو سازمان اکو ۶۰ شرکت حضور داشتند که برای آنها جالب توجه بود و برخی از آنها ابراز تمایل کردند که از برخی سکوها در کشور خود استفاده کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت :در حوزه دولت هوشمند با اتحاد وزارت ارتباطات و سازمان اداری و استخدامی اقدامات خوبی در این زمینه شده است که می توان به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند اشاره کرد. درحال حاضر ۲۰ میلیون کاربر احراز هویت شده اند و درحال حاضر ۹۸ درصد دستگاه ها به این پنجره متصل شده اند و ۳۰۰۰ خدمت از این طریق به مردم ارایه می شود.

زارع پور در ادامه گفت: در بخش فضایی درتلاش هستیم از ظرفیت های بخش خصوصی استفاده کنیم و فضا را برای ورود بازیگران بخش خصوصی فضایی ایجاد کنیم. در یک دهه ۷پرتاپ داشتیم اما در ۲۰ ماه گذشته ۷ پرتاب داشتیم که قابل تقدیر است.

عیسی زارع همچنین در حاشیه مراسم اختتامیه نهمین جشنواره فاوا در جمع خبرنگاران در خصوص موضوع سیم کارت بدون فیلتر ۹۰ میلیونی گفت: موضوع را برای پیگیری به سازمان تنظیم مقررات ارسال کردم و اتفاق جدیدی نیست. طبیعی است که سیم کارت اپراتورهای کشورهایی که با ما قرارداد دارند با اپراتورهای ما برای رومینگ در کشور ما کار می کند و فعال است و هزینه های انها هم بسیار سنگین است ولی در جمهوری اسلامی چنین چیزی نداریم که کسی سیم کارت بدون فیلتر بفروشد. اپراتور هم چنین چیزی ندارد که بخواهد قیمت گذاری کند.

وی افزود: به دنبال این هستیم که خدمات مورد نیاز اقشار مختلف را تامین کنیم.برای دسترسی به برخی خدمات بعضی ها نیاز به ابزار دارند که ما این ابزار را با online.403فراهم کردیم تا نیاز شرکت های دانش بنیان و نخبگان و... را فراهم کنیم.