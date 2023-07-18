به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین حسینی‌نیا ظهر سه‌شنبه در حاشیه بازدید وزیر کار کشور عراق از مرکز تربیت مربی و پژوهش‌های فنی و حرفه‌ای کشور مستقر در کرج اظهار کرد: تا به حال ۴۶ هزار واحد خدمات فنی شامل واحدهای خدمات برق خودرو و مکانیکی در آموزش مهارتی جوانان با سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای همکاری کرده‌اند که سعی در افزایش این تعداد داریم.

وی بیان کرد: سعی می‌کنیم که در ماه‌های آینده تعداد واحدهای صنفی خدماتی آموزشی را به بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد برسانیم.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای تصریح کرد: هنرجویان جوان با حضور در فضای واقعی کار، مهارت‌های لازم را در این واحدها آموزش می‌بینند و در عین حال مورد حمایت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای قرار می‌گیرند.

وی با بیان اینکه لایحه مهارت آموزی سربازان وظیفه هم از دولت به مجلس ارسال شده است، گفت: بر این اساس برای کسانی که قبل از دوران سربازی دوره مهارت آموزی گذرانده باشند امتیازات ویژه‌ای مثل کسر دو ماه از مدت زمان دوره سربازی دیده شده است.

حسینی‌نیا با بیان اینکه تحقق عدالت اجتماعی از دل مهارت آموزی می‌گذرد، متذکر شد: با ایجاد شرایط عادلانه مهارت‌آموزی هر فرد می‌تواند تخصص و مهارت کافی برای داشتن شغلی شایسته را برای خود ایجاد کند.

تعداد کارآموزان کنونی کشور یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر است

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعداد کارآموزان کنونی کشور را یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر عنوان و بیان کرد: این افراد در مراکز دولتی و خصوصی به فراگیری مهارت‌ها می‌پردازند، ضمن اینکه ظرفیت آموزش ۳۰۰ هزار نفر دیگر وجود دارد.

وی تصریح کرد: پیش‌بینی می‌کنیم که در یک بازه سه‌ساله با تمرکز بر روی آموزش در مراکز کارگاهی کشور که ظرفیت آموزش یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر را دارد تعداد مهارت‌آموزان به ۳ میلیون نفر برسد.

حسینی‌نیا خاطرنشان: اگر دیگر دستگاه‌های متولی در این مدت سه سال یک میلیون نفر آموزش مهارتی داشته باشند جمعیت مهارت‌آموزان به ۴ میلیون نفر می‌رسد.

وی اظهار کرد: اکنون کشور ۲۶ میلیون نفر جمعیت فعال دارد که حدود ۲۰ میلیون نفر از آنها باید آموزش‌های مهارتی را فراگیرند.

باید دانش‌آموزان را به سمت مهارت‌های آموزشی سوق دهیم

وی با بیان اینکه بسیاری نوجوانان، جوانان و خانواده‌ها به فراگیری مهارت‌های فنی و حرفه‌ای روی آورده‌اند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود ۱۶ میلیون دانش‌آموز در کشور داریم که باید این جمعیت را به سمت مهارت‌های آموزشی سوق دهیم.

حسینی‌نیا گفت: امروز در بسیاری از کشورهای پیشرفته آموزش‌های مهارتی برای دانش‌آموزان ارائه می‌شود.

وی با بیان اینکه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای برنامه‌های بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت آموزشی تدوین کرده است، اظهار کرد: در بخش دانش‌آموختگان مراکز آموزش عالی ۲ طرح نخلستان و جهاد مهارت اجرایی کرده‌ایم که در قالب این طرح‌ها جامعه دانشگاهی به فراگیری مهارت ترغیب می‌شود.

سالانه ۴ میلیون نفر آموزش‌های مهارتی را فرابگیرند

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای گفت: در طرح نهضت ملی مهارت باید سالانه ۴ میلیون نفر آموزش‌های مهارتی را فرابگیرند.

وی تصریح کرد: بخشی از فعالیت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور بر روی آموزش‌های مهارتی دانش‌بنیان مبتنی بر فناوری نوین متمرکز شده که در این بخش دانش‌آموختگان مراکز آموزش عالی تحت آموزش قرار می‌گیرند.

حسینی‌نیا بیان کرد: ۶ هزار و ۷۰۰ استاندارد آموزشی و سه هزار و ۷۰۰ استاندارد شایستگی مهارت در کشور وجود دارد.

وی با بیان اینکه تعدادی مربی و هنرجوی خارجی در ایران آموزش‌های مهارتی را فرامی‌گیرند، گفت: با توجه به بالا بودن هزینه جذب هنرجوی خارجی، تلاش‌ها بر اعزام اساتید و مربیان آموزشی ایران به خارج از کشور متمرکز شده است.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای متذکر شد: فراگیری آموزش‌های مهارتی در تمامی ابعاد به ویژه در حوزه صنعت و تولید راهگشا خواهد بود و می‌تواند تحول‌آفرین باشد.