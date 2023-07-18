به گزارش خبرنگار مهر، کیا عاشوری امروز سه شنبه در مراسم تکریم و معارفه بخشدار مرکزی با اشاره به فرا رسیدن ماه محرم، اظهار کرد: عاشورا یک واقعه تلخ در صفحات تاریخ نیست بلکه جریانی ادامه دار است و قیام امام حسین (ع) هر روز پرفروغ‌تر می‌شود که ریشه در الهی بودن قیام دارد، قیامی که سبب ماندگاری اسلام شد.

وی با بیان اینکه بسیاری از کشورها به تاسی از این قیام توانستند هم اسلام را زنده نگهدارند و هم با اقتدار در مقابل بزرگترین استکبارهای جهان بایستند و مبارزه کنند، افزود: جوانمردی، ایثار، فداکاری و گذشت از درس‌های قیام امام حسین (ع) برای ما است.

سرپرست فرمانداری رشت با اشاره به اینکه قیام عاشورا در دوران هشت‌سال دفاع مقدس تکرار شد، بیان کرد: در دفاع مقدس همه در مقابل اسلام ایستادند اما در نهایت کسانی که ایثار و قله‌هایی از فضیلت‌ها را خلق کردند و این فضائل تا امروز بر پیکره بشریت جاری و ساری شده و همچنان ادامه دارد.

وی با بیان اینکه هدف قیام عاشورا احیای اسلام بود، گفت: امام حسین (ع) برای احیای اسلام ایثار کرد، لذا باید برای احیای اسلام از جان خود بگذریم، اسلام ناب با شروع انقلاب جان گرفت لذا دهه محرم فرصتی برای بهره‌مندی از سیره ناب اهل بیت (ع) است و باید ویژه‌برنامه‌های این دهه با شکوه برگزار شود تا بتوانیم رسالت عاشورا را به درستی تبیین کنیم و از فرصت دهه محرم برای انتقال مفاهیم عمیق و زیبای آن به نسل جوان بهره‌مند شویم.

عاشوری با اشاره به حساسیت بخش مرکزی شهرستان رشت از حیث خدمات افزود: بخشداری مرکزی به مدت ۸ ماه فاقد مدیر بود و با وجود حساسیت موجود که مستلزم ارائه خدمات به شهروندان بود، می‌طلبید تا مدیری توانمند انتخاب و منصوب شود، «اسماعیل قاسمی» از نیروهای با تجربه است که از امروز به عنوان بخشدار مرکزی رشت معرفی می‌شوند.

سرپرست فرمانداری رشت گفت: دولت‌ها وقتی با شعارهای خودشان منصوب می‌شوند باید مدیرانی همسو با خود انتخاب کنند، دولت مردمی آیت الله رئیسی طی این دو سال پاسخگوی مردم بوده و خود را خادم مردم می‌داند، رسالت مدیران انقلاب خدمت خالصانه به مردم است، همه ما مدیران خود را مکلف و خدمتگزار مردم می‌دانیم.

وی بیان کرد: امروز فاصله بین جنگ و صلح، مجاز و غیر مجاز، واقعیت‌ها و شایعات به قدری کم است که کار کردن بسیار حساس شده، لذا نیاز است در رأس یک مجموعه افرادی قرار گیرند که به هوشمندی و ظرافت بتوانند این مرزها را تشخیص دهند و خدمات مطلوبی ارائه دهند.

عاشوری تصریح کرد: موضوعات اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه از مواردی است که شرایط را سخت کرده لذا عملکرد مدیران به شدت تحت رصد مردم است، مردم سرمایه نظام و انقلاب می‌باشند و ارائه خدمات با کیفیت شایسته آنهاست، تقابل دشمن هیچگاه با نظام اسلامی تمامی ندارد لذا باید در ارائه خدمات به گونه‌ای اقدام کنیم فرصت سوءاستفاده را به آنها ندهیم. امروز به برکت خون شهدا و رشادت ایثارگران و نخبگان در جایگاه خوبی قرار داریم و باید مفاهیم و ارزش‌های انقلاب به جوانان منتقل شود.

وی خطاب به دهیاران و شوراها تاکید کرد: باید مسائل و مشکلات موجود در هر منطقه به صورت مسئله محور مطرح شود و بتوانیم از تمام ظرفیت‌ها در راستای رفع موانع و ارائه خدمات مطلوب به مردم بهره‌مند شویم.