انتقاد سازمان ملل از لایحه مهاجرتی انگلیس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اکونومیک تایمز، سازمان ملل با لایحه جنجالی دولت انگلیس در خصوص مهاجران اعلام مخالفت کرد.

سازمان ملل در بیانیه‌ای اعلام کرد که لایحه ای که انگلیس با هدف جلوگیری از ورود مهاجران و پناهجویان تصویب کرده، در تعارض با قوانین بین المللی در این باره است.

سازمان ملل در این باره تاکید کرد که این لایحه دولت انگلیس علیه پناهجویان، تبعات زیادی را متوجه پناهجویانی می کند که به کمک های بین المللی نیازمند هستند.

لایحه موسوم به مهاجرت غیرقانونی به تازگی به تصویب نمایندگان پارلمان انگلیس رسیده و با موافقت پادشاه این کشور ماهیت رسمی به خود می گیرد.

این قانون به برنامه دولت برای بازگرداندن ده ها هزارمهاجر به رواندا کمک می کند. این قانون به دولت انگلیس این امکان را می‌دهد تا افرادی را که بدون مجوز وارد این کشور می‌شوند را از درخواست پناهندگی منع کند و آنها را به کشور مبدأ یا کشوری امن مانند رواندا بازگرداند.