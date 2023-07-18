تخلیه هزاران نفر به دلیل توفان در جنوب چین و ویتنام

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از الجزیره، اداره هواشناسی چین روز سه شنبه اعلام کرد، با رسیدن توفان تالیم به خشکی، وزش بادهای شدید، موج‌های توفانی و باران‌های سیل آسا پیش‌بینی می‌شود که خط ساحلی جنوبی از استان‌های گوانگدونگ تا هاینان را در می‌نوردد.

در حال حاضر هشدار نارنجی صادر شده است که دومین هشدار بالا در یک سیستم رنگی چهار طبقه است. طبق این هشدار، انتظار می‌رود شدت توفان افزایش یابد و به یک توفان شدید تبدیل شود.

مقامات در ویتنام اعلام کردند که در حال آماده شدن برای تخلیه حدود ۳۰۰۰۰ نفر از مناطقی که پیش بینی می‌شود در استان‌های کوانگ نین و های فونگ بیشترین آسیب را خواهند دید، هستند.

کمیته عالی مقابله با بلایای طبیعی ویتنام در بیانیه‌ای آنلاین گفت: «این توفان ممکن است یکی از بزرگترین توفان‌هایی باشد که در سال‌های اخیر خلیج تونکین را درنوردیده است.»

به گردشگران توصیه شده است که جزایر دورافتاده را ترک کنند.