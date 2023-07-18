ترامپ: من هدف پرونده انتخابات ۲۰۲۰ هستم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یاهو نیوز، رئیس جمهور سابق آمریکا معتقد است برای محکومیت او در دادگاه جنایی وی برنامه‌ریزی شده است.

«دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور سابق آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که نامه‌ای با این مضمون دریافت کرده که وی هدف تحقیقات هیئت تحقیقاتی درباره حمله به کنگره آمریکا در جریان انتخابات ۲۰۲۰ است.

رئیس جمهور سابق آمریکا گفت که در جریان قرار گرفته که بناست که از سوی هیئت منصفه ای این پرونده، متهم به یک جنایت فدرال شود.

ترامپ می‌گوید بنا به مضمون این نامه، احتمالاً او در این پرونده متهم خواهد شد.

«جک اسمیت» بازپرس ویژه این پرونده از اظهار نظر درباره اظهارات جدید ترامپ خودداری کرده است.

ترامپ در حال حاضر با اتهامات فدرال متعدد روبرو است که در تازه‌ترین مورد آن به دلیل نگه داری بدون مجوز اسناد طبقه بندی شده امنیت ملی آمریکا در استراحتگاه خود فلوریدا با محکومیت سنگین احتمالی مواجهه خواهد شد. کنگره آمریکا پس از انتخابات ۲۰۲۰ از سوی حامیان ترامپ مورد یورش قرار گرفت. این یورش به تحریک رئیس جمهور سابق آمریکا صورت گرفت.