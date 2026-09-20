به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله رشیدی عصر یکشنبه در سیصد و چهل و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تبریز با انتقاد از وضعیت ساخت‌وسازهای غیرمجاز در مناطق یک و دو این شهر، گفت: ساخت‌وساز بدون طی مراحل قانونی و اخذ مجوز در حال تبدیل شدن به یک رویکرد است و نمی‌توان نسبت به این وضعیت بی‌تفاوت بود.

وی با اشاره به موضوع شرکت واحد اتوبوسرانی اظهار کرد: این موضوع باید مورد تأکید قرار گیرد و اگر در شهریورماه با مشکل مواجه شود، با آن مخالفت خواهم کرد.

عضو شورای اسلامی شهر تبریز با انتقاد از رویکرد برخی مسئولان در قبال مردم افزود: طیفی از صاحب‌نظران و مسئولان همواره مردم را مخاطب توصیه و نصیحت قرار می‌دهند و از آنان می‌خواهند چه کاری انجام دهند و چه کاری انجام ندهند.

رشیدی ادامه داد: اگر افراد صاحب قدرت و مسئولان پاسخگو باشند، پس از آن می‌توان از مردم نیز انتظار داشت که به برخی توصیه‌ها عمل کنند؛ نمی‌توان بدون مطالبه پاسخگویی از صاحبان قدرت، همواره مردم را مخاطب تذکر قرار داد.

وی همچنین با اشاره به برخی مباحث مطرح‌شده درباره تحویل بخشی از اتوبان پیامبر اعظم(ص) به شهرداری گفت: نحوه ورود شهرداری و مسئولیت‌ها در این موضوع باید با دقت بیشتری بررسی و شفاف‌سازی شود.

عضو شورای اسلامی شهر تبریز در ادامه با انتقاد از وضعیت ساخت‌وسازهای غیرمجاز در این شهر تصریح کرد: ساخت‌وساز غیرمجاز و رویکردی که در این زمینه شکل گرفته، موضوعی نیست که بتوان آن را پنهان کرد و وضعیت در مناطق یک و دو نامناسب است.

رشیدی خاطرنشان کرد: شأن و جایگاه اعضای شورای اسلامی شهر اجازه نمی‌دهد در برابر چنین وضعیتی بی‌تفاوت باشیم؛ ساخت‌وساز بدون طی مراحل قانونی و اخذ مجوز در حال تبدیل شدن به یک رویکرد است و باید نسبت به این مسئله جدی‌تر ورود کرد.

وی تأکید کرد: باید مشخص شود ساخت‌وسازهایی که بدون مجوزهای قانونی انجام می‌شوند، چگونه امکان ادامه فعالیت پیدا می‌کنند و چه سازوکاری بر این روند نظارت دارد.

رشیدی گفت: شورا و شهرداری باید در قبال این وضعیت پاسخگو باشند و اجازه ندهند تخلف از قانون به یک رویه عادی در شهر تبدیل شود.