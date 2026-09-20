به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام اداره‌کل هواشناسی گلستان، دمای هوا در گرگان بین ۲۳ تا ۳۳ درجه سانتی‌گراد ثبت شد و پارک ملی گلستان در تنگراه نیز دمای ۲۱ تا ۳۰ درجه را تجربه کرد.

دمای هوا در انبارالوم بین ۲۴ تا ۳۳ درجه، آق‌قلا ۲۳ تا ۳۴ درجه، کارکنده ۲۳ تا ۳۰ درجه، مراوه‌تپه ۲۳ تا ۲۹ درجه و کلاله ۲۴ تا ۳۳ درجه سانتی‌گراد گزارش شد.

همچنین در مینودشت دمای ۲۳ تا ۳۱ درجه، گنبدکاووس ۲۳ تا ۳۲ درجه، هاشم‌آباد ۲۲ تا ۳۳ درجه، بندرترکمن ۲۴ تا ۳۰ درجه و بندرگز ۲۴ تا ۳۲ درجه سانتی‌گراد به ثبت رسید.

در ایستگاه چاتال نیز دمای هوا بین ۲۳ تا ۳۳ درجه سانتی‌گراد گزارش شد.

بر این اساس، بیشینه دمای ۳۴ درجه در اینچه‌برون و آق‌قلا ثبت شد و علی‌آباد با کمینه ۲۲ درجه، در شمار خنک‌ترین نقاط گزارش‌شده استان قرار گرفت.