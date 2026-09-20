به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نژادخالقی، بعد از ظهر یکشنبه به خبرنگاران گفت: بر اساس اعلام کارشناسان هواشناسی، شرایط ناشی از پدیده ال‌نینو و افزایش دمای اقیانوس آرام می‌تواند موجب افزایش تبخیر، تشکیل ابر و در نهایت افزایش بارش‌ها شود.

وی افزود: برآورد کارشناسان هواشناسی حاکی از آن است که میزان بارش‌ها در سال جاری می‌تواند نسبت به سال‌های گذشته افزایش قابل توجهی داشته باشد؛ ازاین‌رو لازم است مردم و دستگاه‌های اجرایی از هم‌اکنون آمادگی لازم را برای مواجهه با مخاطرات احتمالی داشته باشند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان با تأکید بر ضرورت توجه مردم به هشدارهای هواشناسی گفت: هشدارهای هواشناسی در سه سطح زرد، نارنجی و قرمز صادر می‌شود و مردم باید به‌ویژه در زمان صدور هشدارهای نارنجی و قرمز، توصیه‌های ایمنی و اطلاعیه‌های مدیریت بحران را جدی بگیرند.

نژادخالقی، با اشاره به تجربه سال گذشته در جنوب استان کرمان بیان کرد: همکاری مردم، رسانه‌ها، صداوسیما و مجموعه‌های اطلاع‌رسانی در زمان صدور هشدار سطح قرمز در جنوب کرمان، موجب شد اطلاع‌رسانی به‌موقع انجام شود و خسارات جانی به حداقل برسد.

وی از کشاورزان و دامداران نیز خواست در زمان صدور هشدارهای جوی، توصیه‌های دستگاه‌های مسئول را جدی بگیرند و اقدامات پیشگیرانه لازم را انجام دهند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان از برگزاری پنج جلسه ستاد مدیریت بحران استان از زمان دریافت هشدارهای هواشناسی خبر داد و افزود: یک جلسه ویژه نیز برای بررسی شرایط جنوب استان در فرمانداری جیرفت برگزار شد و شهرستان‌های جنوبی در آن حضور داشتند.

نژادخالقی، تأکید کرد: وظایف دستگاه‌ها به‌صورت مشخص ابلاغ شده و عملکرد آنها نیز در حال پایش است. بر اساس ماده ۲۱ قانون مدیریت بحران کشور، در صورت کوتاهی دستگاه‌های اجرایی یا مدیران مسئول در انجام وظایف قانونی، برخوردهای قانونی پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها، شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان در آماده‌باش قرار گرفته‌اند و به حدود ۲۷۰۰ دهیاری استان نیز موارد لازم برای پیشگیری از خسارات احتمالی ابلاغ شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان، بررسی و لایروبی رودخانه‌ها، کنترل آبراهه‌ها و رفع موانع مسیر عبور آب را از جمله اقدامات مورد تأکید برشمرد و گفت: هدف این اقدامات، جلوگیری از بروز مشکل برای روستاها و مناطق مسکونی در زمان بارندگی و وقوع سیلاب است.

وی همچنین از حضور مدیران کل امور عشایری شمال و جنوب استان در جلسات ستاد بحران خبر داد و افزود: تمهیدات لازم برای اطلاع‌رسانی و حفاظت از جامعه عشایری نیز در نظر گرفته شده است.

نژادخالقی، یکی از اقدامات مهم پیشگیرانه را پوشش بیمه‌ای عنوان کرد و گفت: مردم باید بیمه را جدی بگیرند و در صورت امکان ساختمان‌ها، مزارع، باغ‌ها، محصولات کشاورزی و دام‌های خود را بیمه کنند.

وی افزود: با توجه به محدودیت منابع و اعتبارات و شرایط موجود کشور، بیمه می‌تواند در زمان وقوع خسارت، بخش مهمی از زیان‌های وارده را جبران کند و از تشدید مشکلات اقتصادی مردم پس از بحران جلوگیری شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان با اشاره به تداوم خشکسالی‌های سال‌های گذشته گفت: در حال حاضر سد جیرفت حدود ۴۰ درصد ظرفیت آبی خود را در اختیار دارد و امیدواریم بارش‌های پیش‌رو موجب افزایش ذخیره این سد و تکمیل ظرفیت آن شود.

وی با بیان اینکه افزایش منابع آبی سد جیرفت می‌تواند در تأمین آب منطقه و وضعیت تالاب جازموریان مؤثر باشد اظهار داشت: تأمین آب جازموریان و تقویت پوشش گیاهی این منطقه می‌تواند در کاهش کانون‌های گردوغبار و جلوگیری از تشدید پدیده ریزگردها در جنوب استان نقش داشته باشد.

نژادخالقی، در بخش دیگری از سخنان خود به طرح‌های کنترل سیلاب در جنوب استان اشاره کرد و گفت: در جریان سفر شهید آیت‌الله رئیسی به کرمان و بازدید از جنوب استان، مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان برای اقدامات مرتبط با سیلاب مصوب شد.

وی افزود: با پیگیری‌های استاندار کرمان و معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، امسال رقم ۸۵۰ میلیارد تومان برای این طرح‌ها مصوب شده و موضوع به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال شده است؛ در حال حاضر مسئله اصلی، تخصیص این اعتبار است.