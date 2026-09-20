به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا یاوری عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: خلیلآباد از ظرفیتهای متنوعی در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری برخوردار است و تاکنون ۸۸ اثر تاریخی، گردشگری و میراث فرهنگی در این شهرستان شناسایی شده که ۱۴ اثر از این مجموعه به ثبت ملی رسیده است.
رئیس نمایندگی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خلیلآباد با اشاره به عملیات مرمت یخدان تاریخی خلیلآباد افزود: این اثر تاریخی با همکاری شهرداری و با اعتباری بیش از ۲۰ میلیارد ریال در حال بازسازی و مرمت است.
وی با اشاره به موقعیت شهرستان در مسیر کاشمر و بردسکن گفت: قرار گرفتن خلیلآباد در این مسیر موجب شده است گردشگران عبوری نیز از ظرفیتهای تاریخی و گردشگری شهرستان بازدید داشته باشند.
یاوری ادامه داد: از برنامههای پیشرو، مرمت و بازسازی حوض چهلپایه در کندر، امامزاده ارغا و طرح تاریخی روستای جابوز است که در صورت تأمین اعتبار، عملیات مرمت و بازسازی این آثار انجام خواهد شد.
رئیس نمایندگی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خلیلآباد با اشاره به ظرفیتهای طبیعی شهرستان خلیلآباد گفت: با توجه به ظرفیتهای قابل توجه شهرستان در حوزه کشاورزی، برنامههایی نیز برای توسعه گردشگری طبیعی در دست اقدام است که میتواند به معرفی بیشتر جاذبههای شهرستان کمک کند.
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