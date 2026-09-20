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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۰۶

۱۴ اثر تاریخی خلیل‌آباد در فهرست آثار ملی ثبت شده است

۱۴ اثر تاریخی خلیل‌آباد در فهرست آثار ملی ثبت شده است

خلیل‌آباد- رئیس نمایندگی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خلیل‌آباد گفت: تاکنون ۱۴ اثر تاریخی شهرستان خلیل آباد در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا یاوری عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: خلیل‌آباد از ظرفیت‌های متنوعی در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری برخوردار است و تاکنون ۸۸ اثر تاریخی، گردشگری و میراث فرهنگی در این شهرستان شناسایی شده که ۱۴ اثر از این مجموعه به ثبت ملی رسیده است.

رئیس نمایندگی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خلیل‌آباد با اشاره به عملیات مرمت یخدان تاریخی خلیل‌آباد افزود: این اثر تاریخی با همکاری شهرداری و با اعتباری بیش از ۲۰ میلیارد ریال در حال بازسازی و مرمت است.

وی با اشاره به موقعیت شهرستان در مسیر کاشمر و بردسکن گفت: قرار گرفتن خلیل‌آباد در این مسیر موجب شده است گردشگران عبوری نیز از ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری شهرستان بازدید داشته باشند.

یاوری ادامه داد: از برنامه‌های پیش‌رو، مرمت و بازسازی حوض چهل‌پایه در کندر، امامزاده ارغا و طرح تاریخی روستای جابوز است که در صورت تأمین اعتبار، عملیات مرمت و بازسازی این آثار انجام خواهد شد.

رئیس نمایندگی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خلیل‌آباد با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی شهرستان خلیل‌آباد گفت: با توجه به ظرفیت‌های قابل توجه شهرستان در حوزه کشاورزی، برنامه‌هایی نیز برای توسعه گردشگری طبیعی در دست اقدام است که می‌تواند به معرفی بیشتر جاذبه‌های شهرستان کمک کند.

کد مطلب 6952998

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