نمایش محیطی «معبر ۳» روایتی هنرمندانه از حماسه و مقاومت است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین روح‌افزا ظهر یکشنبه در آیین افتتاح نمایش بزرگ محیطی «معبر ۳» در ساوه اظهار کرد: این نمایش با بهره‌گیری از ظرفیت هنر و اجرای میدانی، تلاش دارد بخشی از رشادت‌ها، ایثارگری‌ها و حماسه‌های رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس را برای مخاطبان به تصویر بکشد.

وی افزود: یکی از اهداف اصلی برگزاری این نمایش، آشنایی نسل جوان با واقعیت‌های دوران دفاع مقدس و تبیین فرهنگ ایثار، مقاومت و فداکاری است و تلاش شده است مخاطب به‌صورت مستقیم در فضای روایت قرار گیرد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه ساوه با اشاره به ابعاد این نمایش بیان کرد: نمایش بزرگ محیطی «معبر ۳» در فضایی به وسعت ۱۰ هکتار اجرا می‌شود و بخش‌هایی از دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان در قالب نمایش محیطی و میدانی برای مخاطبان روایت خواهد شد.

روح‌افزا ادامه داد: استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و هنری برای انتقال مفاهیم ارزشمند انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، می‌تواند نقش مؤثری در ارتباط با نسل نوجوان و جوان داشته باشد و این نمایش نیز با همین رویکرد طراحی و اجرا شده است.

وی با بیان اینکه مخاطبان در این نمایش از نزدیک شاهد اجرای صحنه‌های مختلف هستند، گفت: تلاش شده است فضای نمایش به گونه‌ای طراحی شود که مخاطب صرفاً تماشاگر نباشد، بلکه در جریان روایت حوادث و صحنه‌های بازسازی‌شده قرار بگیرد.

فرمانده سپاه ساوه همچنین از همکاری مجموعه‌های مختلف در برگزاری این برنامه قدردانی کرد و افزود: برگزاری چنین برنامه‌هایی نیازمند مشارکت و همراهی دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی است و امیدواریم اجرای «معبر ۳» بتواند مورد استقبال مردم و به‌ویژه نسل جوان قرار گیرد.