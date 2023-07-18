دهه اول محرم در قرچک هیات کجا برویم

به گزارش خبرنگار مهر، دهه محرم از راه رسید و خیمه‌های عزای حسینی در گوشه و کنار شهرها و روستاها برپا می‌شود.

در قرچک نیز ده‌ها هیأت عزاداری آماده برگزاری سوگ و ماتم عزیز زهرا (س) شده اند.

برنامه‌های برخی از هیئت‌های عزاداری قرچک در دهه اول ماه محرم به شرح زیر است:

هیأت چهارده معصوم (ع)

سخنران: حاج مجتبی سراطی

مداحان: کربلایی محمد امانیان و برادر علیرضا صمدی

زمان: از سه شنبه ۲۷ تیرماه ۱۴۰۲ الی ۶ مرداد از ساعت ۲۱:۳۰

نشانی: قرچک، شهرک محمدآباد، انتهای خیابان باغ

مسجد امام رضا (ع)

سخنرانان: حجج الاسلام غفاری و رستمی

مداحان: کربلایی عباس روستایی، حاج صادق اسلامجو و حاج امیرحسین احتشام زاده

زمان: از سه شنبه ۲۷ تیرماه ۱۴۰۲ از ساعت ۲۰ به مدت ۱۳ شب

نشانی: خیابان مخابرات

در این مسجد مراسم ظهر تاسوعا و عاشورا از ساعت ۱۱ صبح برقرار است.

حسینیه بیت العباس (ع)

سخنرانان: حجج الاسلام اکبر صفدری و استاد احمد خزایی

مداحان: کربلایی علی اصغر رستمی و حاج رضا سلیمی

زمان: از سه شنبه ۲۷ تیرماه ۱۴۰۲ از ساعت ۲۱ به مدت ۱۳ شب

نشانی: زیباشهر، خیابان ۲۴ متری، میلاد ۲

هیأت محبان فاطمه الزهرا (س)

سخنرانان: سید محمد طباطبایی صدر و حجت الاسلام حسین زاده

مداحان: کربلایی حسین بختی، کربلایی فرشاد فرمانی و کربلایی سعید نیایش

تاریخ: از سه شنبه ۲۷ تیرماه ۱۴۰۲ از ساعت ۲۱

نشانی: باقرآباد، خ شهید بهشتی، بوستان ۵، نشان پرچم، بیت فعله گری

هیأت انصارالمهدی (عج)

سخنران: حجت الاسلام زروندی

مداحان: حاج صادق اسلامجو، کربلایی محمدرضا تقیان و کربلایی مهدی جعفری

زمان: از سه شنبه ۲۷ تیرماه ۱۴۰۲ الی یکشنبه ۸ مرداد ماه از ساعت ۲۰:۳۰ به مدت ۱۳ شب

نشانی: قرچک، میدان نون و القلم (دادگاه)، ابتدای شهرک طلائیه