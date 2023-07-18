دهه اول محرم در قرچک هیات کجا برویم

به گزارش خبرنگار مهر، دهه محرم از راه رسید و خیمههای عزای حسینی در گوشه و کنار شهرها و روستاها برپا میشود.
در قرچک نیز دهها هیأت عزاداری آماده برگزاری سوگ و ماتم عزیز زهرا (س) شده اند.
برنامههای برخی از هیئتهای عزاداری قرچک در دهه اول ماه محرم به شرح زیر است:
هیأت چهارده معصوم (ع)
سخنران: حاج مجتبی سراطی
مداحان: کربلایی محمد امانیان و برادر علیرضا صمدی
زمان: از سه شنبه ۲۷ تیرماه ۱۴۰۲ الی ۶ مرداد از ساعت ۲۱:۳۰
نشانی: قرچک، شهرک محمدآباد، انتهای خیابان باغ
مسجد امام رضا (ع)
سخنرانان: حجج الاسلام غفاری و رستمی
مداحان: کربلایی عباس روستایی، حاج صادق اسلامجو و حاج امیرحسین احتشام زاده
زمان: از سه شنبه ۲۷ تیرماه ۱۴۰۲ از ساعت ۲۰ به مدت ۱۳ شب
نشانی: خیابان مخابرات
در این مسجد مراسم ظهر تاسوعا و عاشورا از ساعت ۱۱ صبح برقرار است.
حسینیه بیت العباس (ع)
سخنرانان: حجج الاسلام اکبر صفدری و استاد احمد خزایی
مداحان: کربلایی علی اصغر رستمی و حاج رضا سلیمی
زمان: از سه شنبه ۲۷ تیرماه ۱۴۰۲ از ساعت ۲۱ به مدت ۱۳ شب
نشانی: زیباشهر، خیابان ۲۴ متری، میلاد ۲
هیأت محبان فاطمه الزهرا (س)
سخنرانان: سید محمد طباطبایی صدر و حجت الاسلام حسین زاده
مداحان: کربلایی حسین بختی، کربلایی فرشاد فرمانی و کربلایی سعید نیایش
تاریخ: از سه شنبه ۲۷ تیرماه ۱۴۰۲ از ساعت ۲۱
نشانی: باقرآباد، خ شهید بهشتی، بوستان ۵، نشان پرچم، بیت فعله گری
هیأت انصارالمهدی (عج)
سخنران: حجت الاسلام زروندی
مداحان: حاج صادق اسلامجو، کربلایی محمدرضا تقیان و کربلایی مهدی جعفری
زمان: از سه شنبه ۲۷ تیرماه ۱۴۰۲ الی یکشنبه ۸ مرداد ماه از ساعت ۲۰:۳۰ به مدت ۱۳ شب
نشانی: قرچک، میدان نون و القلم (دادگاه)، ابتدای شهرک طلائیه
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