استقبال مسکو از تصمیم دمشق درباره گذرگاه باب الهوی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، وزارت خارجه روسیه با صدور بیانیهای از تصمیم داوطلبانه سوریه در رابطه با اعطای مجوز ۶ ماهه به سازمان ملل متحد جهت تداوم استفاده از گذرگاه باب الهوی برای رساندن کمکهای بشردوستانه به شمالغرب سوریه، ضمن همکاری و هماهنگی کامل با این کشور، حمایت کرد و از آن استقبال نمود.
وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که طبق مجوز دولت سوریه، سازمان ملل متحد و نمایندگان و کارکنان آن نباید با گروههای تروریستی که کنترل ادلب را در اختیار دارند و سازمانهایی که در فهرست سازمانهای تروریستی شورای امنیت قرار دارند، ارتباط داشته باشند.
این نهاد روسی تأکید کرد که بر اساس مصوبه دولت سوریه، باید به کمیتههای بینالمللی صلیب سرخ و هلال احمر سوریه که دفاترشان توسط تروریستها به سرقت رفته و کارکنانشان مجبور به ترک فعالیت شدهاند، اجازه نظارت بر تسهیل و توزیع کمکهای بشردوستانه در مناطق تحت کنترل گروههای تروریستی داده شود.
وزارت خارجه روسیه با اشاره به عدم پذیرش قطعنامه پیشنهادی روسیه در خصوص ارسال کمکهای بشردوستانه به سوریه از سوی شورای امنیت سازمان ملل افزود: آمریکا و همپیمانان آن به بهانههای واهی، در مسیر تصویب قطعنامه پیشنهادی روسیه سنگاندازی کردند. این اقدام آنان، به روشنی نشان میدهد که نسبت به ارسال کمکهای بشردوستانه به مردم سوریه بیتوجه هستند.
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