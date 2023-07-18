به گزارش خبرنگار مهر، صالح رحیمی سه شنبه شب در نشست با موکب داران شهرستان بوشهر با اشاره به ضرورت مردمی بودن مواکب جهت خدمت رسانی به زائرین گفت: موکب‌های اربعین نباید وابستگی به کمک‌های دولتی داشته باشند و باید از ظرفیت‌های مردمی و خیرین استفاده کنند.

فرماندار بوشهر اضافه کرد: ما نیز باید در فرمانداری با شناسایی ظرفیت‌های مناسب برای هر چه بهتر شدن خدمت رسانی به زائرین از تمامی امکانات استفاده کنیم.

نماینده عالی دولت در شهرستان بوشهر با توجه به امکان انتقال مفاهیم و فرهنگ در پیاده روی اربعین عنوان کرد: در حوزه فرهنگی جهت انتقال مفاهیم و تمدن سازی در مواکب با هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی اقداماتی را انجام دهند.

رحیمی اضافه کرد: اداره عتبات عالیات استان بوشهر هر چه سریع‌تر جهت هماهنگی‌ها برای انتقال اقلام مواکب از طریق مرز زمینی اقدام کند.

وی گفت: مواکبی که از شهرستان برای خدمت رسانی اعزام می‌شوند هماهنگی‌های لازم را در میان خود انجام دهند تا ظرفیت‌ها به طور کامل شناسایی شوند.

در بخش دیگری از نشست مسئولین مواکب موضوعات خود نظیر مشکلات در جهت حمل بار تا کشور عراق، موضوع کپسول گاز، فراهم کردن یک مکان جهت فعالیت موکب‌های شهرستان، بحث سرمایشی موکب‌های دارای اسکان، ایجاد موکب فرهنگی در مسیر پیاده روی، پشتیبانی فرهنگی از موکب ها، نبود کافی آب معدنی و بحث امکانات لجستیکی اعلام کردند.