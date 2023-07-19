به گزارش خبرنگار مهر، محسن یوسفی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: پنجمین نکوداشت شهر بن و سالروز گرامیداشت میرزا حبیب دستان بنی با رونمایی از کتابی نوشته ژرژ برنارد دپینگ مورخ آلمانی و ترجمه این ادیب روشنفکر و شاعر ایرانی قرن سیزدهم هجری برگزار شد.

وی افزود: این کتاب را دپینگ در اوایل قرن نوزدهم میلادی به زبان فرانسوی نوشته و بعدها میرزا حبیب آن را از ترجمه عربی به فارسی برگردانده است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بن با اشاره به اینکه بیان بخشی از آداب و رسوم و شیوه زندگانی مردم در ۲۰۰ سال پیش، محوریت کتاب شگفتی‌های مردم جهان را در برمی‌گیرد، ادامه داد: به نظر برخی کارشناسان، ترجمه این کتاب به پارسی در زمان خود علاوه بر آنکه توانست دریچه‌ای از فرهنگ‌های دیگر به روی ایرانیان بگشاید، همچنین توانست نثر پارسی را یک گام بزرگ در راه سادگی و مفهوم بودن به‌پیش ببرد.

یوسفی عنوان کرد: نصرالله پورجوادی هم در پیشگفتار فارسی این کتاب، طهطاوی مترجم مصری آن را که توانسته است با حدود نیم‌قرن فاصله از میرزا حبیب با ترجمه کتاب، تأثیری عمیق بر علم، دانش و فرهنگ مصر بگذارد، الگویی برای میرزا حبیب در رسیدن به رویاهایش درباره ایران خوانده است.

وی خاطرنشان کرد: بنا به نوشتار پورجوادی، میرزا حبیب از نخستین کسانی است که در تلاش است با ترجمه آثار و به‌کارگیری زبان ساده و قابل فهم به‌عنوان مهم‌ترین ملاک روشنگری، این پیام را به جامعه ایرانی برساند و نام خود را در عصر خردگرایی جدید در زمره پیش قراولان این امر ثبت کند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بن با بیان اینکه ترجمه‌های دیگری از کتاب شگفتی‌های مردم جهان نیز در سال‌های گذشته به بازار نشر ایران عرضه شده است، اضافه کرد: با توجه به پیشگامی میرزا حبیب در تحول نثر فارسی می‌توان این اثر منتشر شده در انتشارات فرهنگ معاصر را در کنار دیگر آثارش چون ترجمه کتاب حاجی بابا اصفهانی و سرگذشت ژیل بلاس، دستاوردی متفاوت در ترجمه معاصر فارسی دانست.

یوسفی بیان کرد: میرزا حبیب اصفهانی در سال ۱۲۵۰ قمری در خانواده‌ای روستایی و کاتب و در روستای بن از توابع چهارمحال و بختیاری که اکنون به شهرستان ارتقا یافته است، دیده به جهان گشود.

وی تاکید کرد: تحصیلات مقدماتی را در زادگاهش به پایان برد و به قصد ادامه تحصیل به تهران و بغداد سفر کرد و در این دو شهر چند سالی به تحصیل مشغول بود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بن یادآور شد: به سبب اقامت طولانی در استانبول، به «حبیب‌افندی» و «میرزا حبیب افندی» نیز شهرت داشته است.