به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی قدرتی امروز چهارشنبه در شورای اداری لرستان با اشاره به فعالیت‌های خودجوش مردم در حوزه‌های مختلف دینی و فرهنگی، اظهار داشت: نمونه این امر برگزاری جشن بزرگ غدیر در خرم‌آباد بود که اولین و بی‌نظیرترین جشن غدیر بود.

وی با اشاره به حضور بیش از ۱۵۰ هزار نفر در این جشن بزرگ، گفت: این امر نشان‌دهنده ولایی بودن مردم استان لرستان است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان با تأکید بر اینکه این جشن مرزهای موکب داری را در استان تغییر داد و ثبت در محبت امیرالمؤمنین دارد، گفت: همه سلیقه و عقیده‌ای در این جشن حضور داشتند.

حجت‌الاسلام قدرتی با اشاره به ایجاد ۱۰ موکب جهاد تبیین از سوی دستگاه‌های متولی، بیان داشت: ۲۰ موکب بانوان و همچنین موکب‌های کودکان و نوجوانان و … را در قالب این جشن داشتیم.

وی بیان داشت: امسال محرم خوبی را شروع کردیم و مردم خیلی زود دراین‌رابطه پای‌کار آمدند که این از برکت امیرالمؤمنین بود.