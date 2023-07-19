به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر عصر امروز (چهارشنبه) در دیدار «جاسم صابر احمد الاسدی» وزیر کار عراق با بیان اینکه ایران از تجربیات و پیشرفت‌های گسترده‌ای در زمینه‌های مختلف علم و تکنولوژی، فنی و مهندسی، محصولات دانش‌بنیان، پزشکی و دارو برخوردار است، اعلام کرد: آمادگی داریم این تجارب را در اختیار برادران خود در عراق قرار دهیم.

معاون اول رئیس جمهور بر لزوم توسعه همکاریهای اقتصادی فیمابین و احداث کارخانه‌های مشترک تاکید کرد و افزود: ایجاد منطقه آزاد مشترک می‌تواند اثرگذاری جدی در گسترش مناسبات و ارتقا سطح همکاریهای تجاری و اقتصادی تهران- بغداد داشته باشد.

وی لازمه توسعه روابط اقتصادی و سرمایه‌گذاری مشترک را رفع مسائل مالی و همکاریهای بانکی دانست و گفت: باید با رفع موانع پیش روی و ایجاد بستر مناسب حمل و نقل و مبادلات بانکی، زمینه را برای ایفای نقش هرچه بیشتر بخش خصوصی دو کشور در توسعه همکاریهای اقتصادی فراهم کنیم.

معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به ایام محرم و اربعین حسینی و با تاکید بر ضرورت اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم برای پذیرایی از زوار امام حسین (ع) تصریح کرد: با توجه به گرمای شدید پیش رو، دو کشور باید برنامه ریزی مناسبی جهت تأمین آب آشامیدنی، وسایل سرمایشی، حمل نقل و سایر نیازهای زوار داشته باشند و ایران آمادگی دارد خدمات و کمک‌های لازم را برای تأمین امکانات در کشور عراق ارائه دهد.

وزیر کار عراق نیز در این دیدار با اشاره به مذاکرات خود در تهران و همچنین بازدید از برخی مراکز دارویی و آموزشی در ایران، اظهار امیدواری کرد این سفر به توسعه همکاریهای دوجانبه و گسترش سرمایه گذاری میان دو کشور منجر شود.

جاسم صابر احمد الاسدی با بیان اینکه عراق در دوره جدید از ثبات بی‌سابقه‌ای برخوردار است، گفت: امیدوارم بتوانیم از این فرصت برای همکاری و سرمایه گذاری مشترک و همچنین بهره‌مندی از تجربیات و دستاوردهای ایران در زمینه‌های مختلف استفاده کنیم.

وی با اشاره به حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از عراق و بویژه اقدامات شهید سردار حاج قاسم سلیمانی در مبارزه با تروریسم در این کشور، ابراز امیدواری کرد این روابط و همکاریها در همه زمینه‌ها استمرار داشته باشد و شاهد عملیاتی شدن برنامه‌های مشترک دو کشور باشیم.

وزیر کار عراق همچنین استقبال و پذیرایی از زوار امام حسین (ع) را موضوعی پراهمیت برای همه مردم عراق برشمرد و خاطرنشان کرد: البته دولت عراق نیز وظیفه خطیری برای خدمت رسانی به زائران برای خود قائل است و در تلاش هستیم تمهیدات لازم را در کمیته مشترکی که میان دو کشور شکل گرفته انجام دهیم