بارش تگرگ به اندازه توپ تنیس ۱۱۰ نفر را مصدوم‌ کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی ان ان، رئیس منطقه «لوکا زایا»، روز جمعه گفت: در یک توفان غافلگیرکننده، تگرگ‌هایی به قطر ۱۰ سانتی‌متر خیابان‌های ونتو را دربرگرفت و در پی بارش تگرگ به اندازه یک توپ تنیس دست کم ۱۱۰ نفر مجروح شدند.

بخش حفاظت مدنی منطقه‌ای ونتو بیان داشت: بخش خدمات اضطراری به بیش از ۵۰۰ تماس برای درخواست کمک به دلیل آسیب به اموال و صدمات شخصی پاسخ دادند.

زایا با بیان اینکه موج بد جوی پس از درگیر شدن در مناطق کوهستانی، اکنون به دشت‌ها نیز برخورد کرده و باعث مصدومیت عده‌ای شده است، گفت: بیشترین آسیب‌ها ناشی از شکستگی شیشه و سر خوردن افراد روی تگرگ بوده است.

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